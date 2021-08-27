便秘｜腹痛肚脹腸阻塞4症狀　便秘冇屁放或腸壞死可致命4類人高危

腸子阻塞和便秘雖某些症狀很像，但腸阻塞嚴重起來可是會要人命的！現在就來認識一下何謂「腸阻塞」吧。



什麼是腸阻塞？

食物在人體的旅程是這樣的：經過口腔後進入食道，於胃部及十二指腸由各種酵素分解，再進到小腸。小腸的前端仍舊具有消化功用，後端則多負責吸收食物養分，沒被吸收掉的水分及食物殘渣會進到大腸，最後形成糞便由肛門排出。假使我們吃下肚的食物及水分在這段食物旅程中的任何關卡受到阻礙，就會產生腸胃道阻塞的大問題。

小腸阻塞指的是食物及水分無法通過小腸進到大腸，食物水分因而鬱積於小腸，導致小腸脹大。

小腸管徑脹得太大後，就影響其血液循環，小腸逐漸因缺血而潰爛壞死，若沒及時接受處理，會因腹膜炎、敗血症而危及生命安全。

腸阻塞症狀及預防方法（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 腹痛（abdominal pain）

大多數會合併腹鳴症狀出現，這種症狀大都因小腸阻塞而造成。典型的腸阻塞造成的腹痛為間歇性絞痛（intermittent cramping pain）。

2. 腹脹（abdominal distension）

愈往下位的阻塞，尤其是結腸部位的阻塞，腹脹更趨明顯。

3. 嘔吐（vomiting）

若為上段小腸阻塞，通常會在早期即出現墨綠色的嘔吐物。愈上段的小腸阻塞，嘔吐愈明顯，而且很快會有虛脫現象。

若為下段小腸或結腸阻塞，則會在幾天後才出現上段現象，之後則會慢慢轉變為黃褐色的嘔吐物。若阻塞部位在迴腸末端，則嘔吐較不明顯，虛脫現像較遲緩。大腸的阻塞甚至不會產生嘔吐，而主要是以腹脹表現。

4. 停止排便排氣

腸道受阻，內含物沒法到達肛門，因此典型的完全阻塞的病人，不只沒有排便，也不會排氣。

腸阻塞如何預防：



1. 養成每日規律運動習慣

2. 養成良好飲食習慣

3. 養成規律的排便習慣

4. 減重、多喝水、多吃高纖蔬果



※沾黏性腸阻塞患者，別碰高纖食物。

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腸阻塞的成因

1、機械性阻塞：一般的腸阻塞，可能的原因是

① 手術後沾黏

② 膽石阻塞

③ 疝氣

④ 腸扭結、腸套疊

⑤ 腹腔內有腫瘤壓迫或腫瘤阻塞腸道



2、麻痺性阻塞：並非真正阻塞，是腸子不蠕動，失去推進食物的能力。

① 腹部手術後、腹膜炎、麻痺性結腸阻塞

② 脊椎損傷

③ 局部結腸炎

④ 電解質不平衡，特別是低血鉀症

⑤ 尿毒症

⑥ 使用麻痺性止痛劑、副交感神經抑制劑使刺激腸胃道臑動減少



腸阻塞的高危險群：

1. 年紀大者

2. 腹部曾經手術者

3. 經常性便秘者

4. 腸沾黏

5. 疝氣

6. 腸道腫瘤患者



未治療易引發嚴重併發症

如果腸阻塞沒有及早發現被治療，那麼很可能發生嚴重的併發症。首先可能發生體內體液不足，導致電解質不平衡，甚至使血壓因而降低，若腸阻塞嚴重未及時治療也可能造成腸穿孔，而引發腹膜炎及嚴重感染而有死亡威脅；或者嚴重的腸阻塞也可能因為阻塞沒有緩解，使腸道血流不通暢而使血液無法供應腸道造成腸子壞死。

因此，發生腸阻塞症狀時必須及早診斷並加以治療，否則後果難以處理。

整體來說，腸阻塞還是最容易發生於動過腹部大手術後，發生腸粘黏的患者身上，其次疝氣或癌症患者也是易發生腸阻塞的高危險群之一，而老年人有嚴重神經性疾病者也是好發族群之一。腸阻塞的確可能再發，不過對疝氣患者來說，如果疝氣修補好就不易再發作，但有腸粘黏者比較可能重複發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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