痛風｜單純飲食控制無法解決痛風問題？醫生教授8招助日常降尿酸

民眾過去經歷了一段哪兒都不能去的避疫期，只好每天都關在家裡進修「廚藝」。尤其在這段時間，各餐廳轉型推出外帶食材，大家在家狂煮美食，燉豬腳、帶子龍蝦、牛扒、火鍋等，甚至有網友連佛跳牆都做出來了！只是這樣的大魚大肉要小心痛風找上門。



高尿酸是造成痛風最主要的原因

台灣衛生福利部雙和醫院風濕免疫科主治醫師林聖閎表示，痛風根本原因是高尿酸血症，常在暴飲暴食時後發作，尤其是食入動物內臟、帶殼類海鮮、火鍋等高嘌呤食物，或是大量飲酒。也有些是在初次服用降尿酸藥物、關節著涼、關節外傷或劇烈運動後出現。

痛風是尿酸結晶在關節沉積，造成關節紅腫熱痛。多發生在大腳趾關節，時間愈長，全身關節都會受傷害，甚至過高的尿酸沉積在腎間質、腎小管和輸尿管，會引起腎損傷，久而久之甚至會引起腎衰竭。

林聖閎解釋，觸發痛風最主要的是「尿酸」，其由細胞核中的嘌呤所生成。血中尿酸有80%來自細胞新陳代謝，20%來自食物。因此就算不吃不喝，尿酸照樣會産生。尿酸90%靠腎臟，10%通過腸道排出。生成過多或排洩障礙，就會形成高尿酸血症。

8種生活習慣降尿酸（按圖看清👇👇👇）

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單純飲食控制無法解決痛風問題

林聖閎說「大多數高尿酸血症的原因，是體內尿酸代謝環節或排出問題」。因此痛風患者應該控制飲食，但只飲食控制，是無法解決問題。有人營養不良血尿酸還是高，甚至愈飢餓，身體細胞分解愈多，尿酸反而更高。也因此控制尿酸，除了配合醫師醫囑，定期追蹤服用藥物外，林聖閎也建議可按照以下方法執行。

8種生活習慣降尿酸

1. 飲食控制：均衡飲食，以低嘌呤飲食為主。

2. 部分蔬菜（萵筍、菠菜、蘑菇、菜花等）豆類及豆製品等，雖富含嘌呤，但食入後吸收少，和高尿酸血症及痛風無明顯相關，鼓勵多食用新鮮蔬菜，適量豆類及豆製品。

3. 多吃含果糖較少的水果，如車厘子、士多啤梨、菠蘿、西瓜、桃子等。

4. 限制酒精攝入。

5. 多飲水。可飲用牛奶及乳製品，避免可樂、橙汁、蘋果汁等含果糖飲料或含糖軟飲料。

6. 減重。

7. 規律適量運動。

8. 戒煙。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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