護膝食物｜薑紅酒車厘子6食物減痛風關節炎　芝士竟促軟骨退化？

膝關節隨著年紀增長而退化，每逢下雨天就痛，連上落樓梯都聽到「啪啪」聲。外國健康網站列出了必食的6種護膝食物，每日食可以強化關節？還有哪5種食物不能碰？結果竟出乎意料！一起來看看吧！



▼護膝必吃6大食物有什麼？（按圖了解👇👇👇）：

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護膝吃什麼？

1）低脂牛奶



牛奶能補鈣，對護膝尤其有效。一日一杯低脂牛奶除了可以保護膝軟骨，還能紓緩關節不適。若怕發胖，可以挑選低脂牛奶，脂肪含量較少。

2）紅酒



喝紅酒可以護膝？你沒聽錯，每周4～6杯紅酒除了可以降低心血管疾病風險，當中葡萄含有的多酚成分含護膝營養素，能有效保護膝關節。據《華人健康網》引述《關節炎研究治療》期刊的研究，每周喝20罐裝啤酒以上的人，患膝關節炎的機會達93%，但每周喝4~6杯紅酒的人，膝蓋關節炎風險卻低約44%。

3）橄欖油



橄欖油能對抗慢性發炎，緩解關節膝蓋痛楚。它能抗氧化，裏面含有的脂肪酸還能預防癌症。每天煮食時用橄欖油代替花生油，還能減低肥胖和膽固醇高的風險。

4）三文魚



深海魚和油脂豐富的魚類含有奧米加3脂肪酸，有效抗炎和修復膝關節和軟骨。如果要挑選，不妨挑選野生三文魚，它的營養更豐富，專家指出一般養殖鮭魚所含奧米加3不飽和脂肪酸量較低，與野生三文魚無法相比。深海魚如比目魚、吞拿魚、鯖魚亦有相同功效。

5）車厘子



健康網站列出，車厘子已被有效驗證能紓緩關節痛，若你患有痛風，還能減輕症狀。車厘子飽含鉀質、維他命A和C，能護心明目。

一篇發布於美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的研究表示，經由對633位痛風患者，在為期一年的追蹤後，有持續吃新鮮車厘子超過2天以上的人，比起沒有吃的降低了35%的痛風發作機率。

6）薑



薑含有含豐富薑黃素和薑醇（gingerols），它是一種抑制環氧酵素（酶）（COX-2）生成的物質，因此帶有抗發炎的功用，能緩解風濕痛和關節炎，更是天然的抗炎藥。

▼護膝忌吃5大食物有什麼？（按圖了解👇👇👇）：

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護膝禁忌食物

1）芝士



人們常說芝士補鈣，但原來芝士會加速關節軟骨退化，當中含有的物質會令痛風和關節炎更易復發。補鈣最好飲牛奶，或進食菠菜、三文魚等食物為佳。全脂芝士多吃還會引致肥胖，如要進食應選擇低卡芝士。

2）含糖飲料



想護膝？可樂、奶茶、果汁等含糖飲料應該禁止。糖分可致肥，而肥胖會增加膝關節負擔，令膝蓋軟骨更易磨蝕。此外，當身體吃進過量的糖，會引發一種名為細胞激素的釋放，而它的工作就是傳遞發炎反應訊息。本報曾引述一項研究顯示，每天攝取1罐汽水以上的女性，罹患關節炎的機率比沒有喝的女性高出63％。

3）啤酒



啤酒是損害關節的元兇之一，它含有大量尿酸，沒法排走，易積聚形成結晶，令關節液（膝蓋組織裏用以潤滑的液體）變得渾濁，造成痛風。而且喝啤酒易肥胖，增加膝關節負擔。

4）醃製食品



世界衛生組織發表指引，醃製食品如香腸、煙肉、火腿多吃會致癌。這些經風乾和使用大量調味料醃製的食品含有「酮體」，若攝取太多易形成酮體中毒，引致關節炎發作。

5）海鮮



海鮮和貝類食物容易令風濕發作和導致炎症，應少食貝類如青口、扇貝。除了貝類海產，蝦、蟹易致敏食物應少吃。它們同含有尿酸，易在關節形成結晶。

▼同場加映：什麼角度最傷膝頭？原來在不知不覺中這些動作已對膝蓋產生影響！（按圖了解👇👇👇）

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護膝小貼士：

1. 每約30分鐘稍微活動腳



如果我們坐得久會令膝關節繃緊，所以每隔一段時間大約30分鐘便要稍微活動腳部，不能讓腳一直保持彎曲。

2. 久坐後慢慢站立



長時間坐後，緩慢地站起來，別快速地用力站起來。

3. 久坐可把腳跟放椅子上，抱膝



如在乘長途機或上班久坐，可偶爾將腳跟放在椅子上，抱膝，此時彎曲的角度會超過120度，可以讓腫脹的皺襞休息。由於膝蓋彎曲至120度時，大部分內側皺襞會滑到內側溝，便不會對軟骨造成壓力。

▼同場加映三個護膝小動作：（按圖了解👇👇👇）