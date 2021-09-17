長短腳｜大腿筋硬坐得多致長短腳髖關節炎　1招翹腳改善肌肉僵硬?

長短腳不只是天生而來，原來長期的不良習慣也有影響！有日本專家指，只要雙腳有長度差距，便會帶來一連串問題，最常見的是關節炎。到底為何會長短腳？又如何可預防關節炎？



長短腳（Leg Length Discrepancy）是指患者雙腳長短不一的偏差問題。長短腳可分為兩大類，包括結構性長短腳及功能性長短腳。

1. 結構性長短腳：

天生左右腳骨長短不同，有機會是先天發育問題，亦有可能因骨折癒合後導致腿部長度減少所致。

2. 功能性長短腳：

指雙腳長度等長，但因為骨骼不正等問題，造成視覺上出現長短腳的狀況。例如是腰椎功能性問題、盆骨功能性問題、椎間盤突出所引致的功能性長短腳問題等。

長短腳（Leg Length Discrepancy）是指患者雙腳長短不一的偏差問題。（《Saturday Plus》節目截圖）

長短腳隨時有關節炎？

長短腳會帶來不少影響，日本大阪大學病院整形外科教授菅野信彥在節目《Saturday Plus》指出，最受影響的是髖關節，因它是連接大腿骨至骨盆位置，即表示兩骨之間變窄，便會導致長短腳。

▼髖關節點樣受影響？（按圖👇👇👇）

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大腿骨骨盆間軟骨變薄致長短腳

菅野教授又提到，大腿骨至骨盆之間其實有塊軟骨，如果軟骨變薄，令大腿骨至骨盆之間變窄，令雙腿長度不同。而承受最多重量的一邊，其軟骨多受磨損，大腿骨至骨盆間不斷碰撞，最後導致發炎、走路時疼痛，嚴重更痛至失眠。

▼同場加映：長短腳對身體有什麼影響？（按圖👇👇👇）

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長短腳自我測試

菅野教授提出一個小測試，讓大家可以在家中觀察自己是否有長短腳問題。

▼長短腳小測試（按圖👇👇👇）

1. 雙腳合起坐下

2. 量度股關節至膝蓋的長度

結果：雙腿長度差距超過0.5cm即有長短腳問題，臥床不起風險高、易有髖關節炎。

以上方法可粗略估計自己有沒有長短腳問題，如有任何問題或要確認是否有長短腳，應諮詢專業人士。

髖關節炎有得預防！

菅野教授建議，每日在家中做一些伸展運動可有效預防髖關節炎。他推介以下一個小運動，有助改善變形而僵硬的肌肉、韌帶之餘，更令柔軟度加強，從而預防髖關節炎。

▼預防髖關節炎30秒伸展運動（按圖👇👇👇）

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1. 找椅子坐下，一邊腳屈曲抬起至另一邊，類似蹺腳

2. 用手抬起放上來的腳，另一隻手扶膝

3. 抬腳順時針轉動

4. 一日做一次，每次30秒



他提醒，轉動時感到痛楚請立即停止，因有機會患上髖關節炎，需盡快求醫。

▼同場加映：髖關節受傷風險因素（按圖了解👇👇👇）

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