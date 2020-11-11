【每日3分鐘】睇行路就知你老！2動作測髖關節有冇退化附補救3式

人老腿先衰，身體老不老原來由髖關節決定？髖關節即大髀內側的關節部位。TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，髖關節受損或變形，除了因為老化勞損外，亦可能肥胖或深蹲所致，如不及早處理，會影響膝蓋痛、腰痛等痛症出現。究竟髖關節退化有什麼徵狀、如何自我檢測？有什麼運動可以保養髖關節？

基隆長庚醫院外科副教授江坤俊指，當走路的時候，髖關節承受的重量是體重的3至5倍，行樓梯時則到6至8倍，如不當使用或是使用過度很容易受傷。（影片截圖）

髖關節受損可致膝蓋痛、腰痛

髖關節是身體最大的關節，基隆長庚醫院外科副教授江坤俊在《健康2.0》表示，髖關節非常重要，承接上半身和下半身的關節，如不當使用或是使用過度很容易受傷。由於髖關節只有一條細血管通入，容易因為受傷血管斷裂，無法供應血流而壞死，一旦壞掉要整個換成人工關節。

一旦髖關節受損或變形，就有可能導致膝蓋痛、腰痛等問題，走路亦會受影響。不要以為只有老年人才會有事，年輕人一樣有風險。

▼髖關節受傷風險因素：（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1.身體過重：

你在走路或單腳站的時候，髖關節承受的重量是體重的3至5倍，行樓梯時則到6至8倍，如過重便會增加髖關節的壓力，提高受傷的風險。

2.骨質疏鬆：



根據香港骨質疏鬆學會資料，估計香港現時有30萬名絶經婦女及10萬名50歲以上的男士患有骨質疏鬆症。不少人跌倒時會撞到髖關節，甚至導致髖關節整個斷掉。

腰或膝蓋有問題的人做深蹲時可能會代償，例如折髖關節以遷就膝蓋，令髖關節扭轉，增加受傷風險。（影片截圖）

3.深蹲：

深蹲時髖關節壓力會較高，肌力正常的人不用太擔心，但腰或膝蓋有問題的人，做此動作時可能會代償，例如因遷就膝蓋，令髖關節扭轉或增加壓力而受傷。

4. 飲酒抽煙：

飲酒、抽煙也可能影響血流，一旦髖關節受傷，血管斷裂，骨頭容易壞掉。彰化基督教醫院骨科醫生王偉勛表示，有統計指出，連續8至10年，每星期飲超過1000毫升酒精，會增加7.9倍。一年內抽21包或以上的煙，就會增加3.6倍機會。

髖關節自我檢測：

▼1.「數字4」動作：測試髖關節外轉能力（按圖了解👇👇👇）

測試方法：躺在床上，把右腳跟放在左腳膝蓋上，將右邊膝蓋盡量往床上壓，如膝蓋可貼床上為佳。轉另一邊。

測試結果：髖關節有問題的人，大多只能做到一邊，不能貼床的一邊可能有問題。

▼2.「雨刷」動作：測試髖關節內轉能力（按圖了解👇👇👇）

躺在床上曲膝，兩腳側向右邊，左腳放在右膝上往下壓，臀部要貼床。轉另一邊。

如果被壓著的膝蓋下不去就代表那一邊的髖關節有問題。

髖關節退化走路左右晃

復健科醫生潘健理指，髖關節退化有不少症狀，而且有髖關節問題的人步態和一般人亦不一樣。

▼髖關節退化症狀：（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.睡覺翻身，屁股會痛

2.臀部疼痛，無法安然就坐

3.彎腰穿襪、剪腳甲有困難

4.忽然無法翹腳、盤腿

5.覺得鼠蹊部（人體腹部連接腿部交界處的凹溝）卡卡的

6.走路時臂部外側有喀拉喀拉的聲響

7. 步態不穩：

單腳掂步：有問題的腳承重時間變少，因為踩下去會痛

身體傾斜左右晃：肌肉變少，單腳時力量沒法維持，身體會晃動

腳往前拉：髖關節已經卡住，沒有辦法往前跨，走路時只能將有問題的腳往前拉

髖關節的保養，從年輕的時候就要開始，復健科醫生潘健理建議了大臀三運動，強化髖關節。

▼強化髖關節運動：（按圖了解👇👇👇）

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