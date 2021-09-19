糖檢測｜羅漢果糖甜菊糖三溫糖7種糖熱量　天然代糖糖尿病最啱？

健康飲食總叫人減糖，白糖、蔗糖熱量高，又沒有蛋白質和纖維，不僅沒有益處，攝取過多還會增加心血管疾病風險、加速皮膚衰老。因此，標榜零卡路里的天然代糖愈來愈受歡迎。到底天然代糖有哪些？對人體有什麼好處？食糖應如何選擇避免致肥陷阱？



天然代糖成分天然，更標籤零卡零熱量，是減重及糖尿病人士恩物。記者分別在一田超市、Donki驚安之殿堂、烘焙材料店等找到7款不同代糖，包括甜菊糖、稀少糖、羅漢果糖、三溫糖、海藻糖、黑糖和棕櫚糖，並比較它們的熱量和不同特色。

▼7款糖熱量排名（按圖👇👇👇）

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熱量方面，今次有3款糖屬零熱量，包括Saraya 羅漢果糖、太古天然健康糖(甜菊糖) 及Kotobuki 健康稀少糖。而最高熱量的是三井製三溫糖，每100克有383千卡。

食用糖點分好？

認可營養師温巧晴Amy指，以上7款糖可分2大類別，包括天然代糖及游離糖。天然代糖包括甜菊糖、羅漢果糖、稀少糖，可代替真糖煮食，添加飲品內，因為無熱量、不升糖，故不影響血糖水平，適合正在減重及糖尿病人士食用。

惟她提醒，低卡路里會令警覺性減弱，從而對食物甜味產生依賴，甚至過量進食導致肥胖，所以不建議大量食用。

▼天然代糖知多啲（按圖👇👇👇）

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1. 甜菊糖



由甜菊植物葉片提取物（甜菊醇糖苷）及赤藻糖醇（Erythritol）製成，甜度是蔗糖的約250至300倍。但要注意赤藻糖醇的成人建議每日食用量約50克，如過量食用會出現胃氣脹、肚脹等腸胃不適，不同人反應會有差異。

2. 羅漢果糖



由羅漢果提煉而成，甜度是蔗糖的約100至250倍。

3. 稀少糖



由天然澱粉食物提煉而成，因數量極少被稱稀少糖，甜度僅是蔗糖的約70%。人體無法代謝及吸收稀少糖，故熱量近乎零。

Amy續稱，另一類別為游離糖，包括三溫糖、黑糖、棕櫚糖、海藻糖。

▼哪款屬於游離糖？（按圖👇👇👇）

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1. 三溫糖



主要是蔗糖液經結晶後剩餘的糖液，經過三次加熱和結晶處理而成。另外，其熱量、升糖指數與白砂糖一樣。

2. 黑糖



由甘蔗提煉而成，精製程度較少，含礦物質比白砂糖較多，有鉀、鈣、鐵質。而黑糖糖蜜中含少量抗氧化物，包括棓酸及其他多酚。

同場加映：甜品熱量檢測（按圖👇👇👇）

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3. 海藻糖



用酵素將澱粉食物分解並製作而成，常用於食物加工中，甜度只有蔗糖的45%，多用作改善食物質地，保持烘焙產品濕潤及調節甜度。

4. 棕櫚糖



由棕梠樹的花蜜提煉而成，沒有太多加工精煉，同時保留少量礦物質：鐵、鎂、鈣、鉀等，升糖指數較低。

她解釋，以上4款和一般白砂糖熱量一樣，營養價值也相差不大，進食後同樣會影響血糖，所以應限制用量，若過量攝取導致肥胖、糖尿病。 根據世衛的建議，每天的游離糖攝取量應限制在25克或以下。而以上四款糖，過量攝取同樣會造成肥胖及糖尿病的風險。

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