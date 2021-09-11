蜜瓜之謎｜食後喉嚨痕癢與花粉敏感有關？香蕉、西瓜都出事？

不少人都曾有過吃完新鮮切好的蜜瓜，過一會兒喉嚨開始感到痕癢的經驗，難道是蜜瓜不衛生，所以引起輕微食物中毒？當然不是，這些痕癢症狀通常局限於口腔，而且一般輕微及短暫，只維持一至兩小時，所以很多人都無追查原因。事實上這些痕癢感覺和鼻敏感類似，都是由身體的過敏反應所產生的徵狀。本文將為你一一拆解蜜瓜令喉嚨痕癢的真正原因以及簡單的解決辦法。



吃了新鮮切好的蜜瓜後喉嚨痕癢，並非輕微食物中毒，那麼原因是甚麼？（圖片：health.ltn、hk01）

喉嚨痕源於「口腔過敏綜合症」

蜜瓜之所以會令喉嚨痕癢，主要有兩個原因。第一個原因是因為瓜果含有高糖分，短暫地影響了喉嚨吸收水分的功能，令喉嚨起痰，引發痕癢。這個情況下，只要進食後多喝水，便有助紓緩不適感。

蜜瓜中的蛋白質結構與花粉中的蛋白質結構非常相似，患有花粉過敏人士進食蜜瓜後，會錯誤觸發過敏反應。（圖片：chineseineurope）

另一個原因是「口腔過敏綜合症」（Oral Allergy Syndrome），簡稱OAS，又稱「花粉食物過敏綜合症」。由於蜜瓜中有種蛋白酶酵素與花粉中的蛋白質結構非常相似，患有花粉過敏人士進食蜜瓜後，免疫系統會把蜜瓜中的蛋白質誤當做花粉的蛋白質，因而觸發過敏反應，簡單而言就是「畀錯反應」。

症狀屬「局部性」 輕微而短暫

OAS屬於輕度食物過敏，症狀通常在吃蜜瓜後的5至10分鐘內浮現。除了喉嚨痕癢，有些情況也會令嘴唇、舌頭、口腔內部甚至耳朵痕癢，或出現輕微腫脹、刺痛等不適症狀。症狀通常只出現在口腔，而且短暫至數小時內便會退散。少數情況會出現嚴重的喉嚨腫脹，令吞嚥或呼吸困難；而嚴重的全身過敏反應，例如過敏性休克，則非常罕見。

說到敏感，一般人都會想起花生、牛奶、海鮮等常見的致敏源。整體而言，花生、牛奶、海鮮等食物敏感的症狀屬「全身性」，即全身皮膚都有機會出現痕癢、紅腫、濕疹等敏感反應。但OAS症狀屬「局部性」，通常只出現在口腔，例如喉嚨、舌頭、嘴唇，只有極少數情況會引起消化道或其他部位的皮膚不適。至於為甚麼有時連耳朵也會痕癢，這是因為耳、鼻、喉的結構是貫通，致敏源有機會跑到耳朵，令耳朵也跟住痕癢。

OAS症狀屬「局部性」，通常只出現在口腔。而耳、鼻、喉的結構是貫通的，致敏源有機會跑到耳朵，可能令耳朵也跟住痕癢。 （圖片：enthealth）

不止蜜瓜 與三類花粉相近的水果都會引起敏感

事實上，不止蜜瓜「有罪」，OAS主要是由新鮮水果引發。但視乎患者的體質對哪一類花粉敏感，並非進食所有新鮮水果後，都會出現過敏症狀。會引發敏感的花粉主要有三種：「豚草花粉類」、「樺木花粉類」和「草花粉類」。蜜瓜的蛋白質結構便與豚草花粉類的蛋白質結構相似，此外還有西瓜和香蕉。

與樺木花粉類的蛋白質結構相似的水果有奇異果、車厘子、桃、布冧、士多啤梨等，亦有機會引發OAS症狀。（圖片：4ever）

與樺木花粉類的蛋白質結構相似的水果有奇異果、車厘子、桃、布冧、士多啤梨、蘋果和梨。與草花粉類的蛋白質結構相似的水果則有西瓜、桃和番茄。有過敏體質人士進食這些水果都有機會觸發敏感症狀。

除了水果，有些蔬菜和堅果也含有可能引發OAS的花粉蛋白質，例如紅蘿蔔、青瓜和杏仁。

過敏體質可遺傳 同一家人過敏症或不相同

有些人與家人一同吃蜜瓜時，只有自己有喉嚨痕癢，是否證明OAS與遺傳無關？事實上，醫學界對於敏感症與遺傳是否有關，仍未有確實結論，但不少醫學研究都發現，如果父母有過敏體質，子女有過敏體質的機率會大幅增加。數據顯示，父母其中一人有過敏體質的話，子女有過敏體質的機會是33％；父母兩人都有過敏體質的話，子女有過敏體質的機會會上升到66％。

同一家庭的成員可能都屬過敏體質，但各自有會不同的敏感症，例如父親的OAS是針對蜜瓜，但兒子的OAS可能是針對奇異果。（圖片：life.tw）

研究同時發現，擁有相同基因，並不一定會有相同的過敏症。簡單而言，同一家庭的成員可能都屬過敏體質，但各自有會不同的敏感症，例如父親的OAS是針對蜜瓜，但兒子的OAS可能是針對奇異果而非蜜瓜。

無須刻意服藥治療 三個簡單方法安心享用水果

OAS症狀是局部、輕微而短暫，如果不小心吃完蜜瓜等水果，想盡快擺脫喉嚨痕癢，可嘗試喝水漱口，然後喝清水或鹽水加以舒緩；也可按位於虎口位置的合谷穴，有助止喉嚨乾癢。除此之外，還有三個方法讓OAS患者也可以「無癢」地享用特定的水果。

第一個方法是「削皮加沖洗」。由於致敏蛋白質通常集中在水果外皮，削皮後再沖洗有助減少致敏源。

第二個方法是「加熱烹調」。加熱過程會改變水果中的蛋白質結構，變得與花粉的蛋白質結構不相似，便不會再引發過敏反應。這解釋了為何有些人吃蘋果或菠蘿會覺得喉嚨痕癢，但吃蘋果批、鳳梨酥、水果乾、燒菠蘿時，卻沒有任何異狀。

加熱過程會改變水果中的蛋白質結構，不再引發過敏反應，這解釋了為何有些人吃蘋果或鳳梨會覺得喉嚨痕癢，但吃蘋果批或燒菠蘿時，卻沒有任何異狀。（圖片：google）

第三個方法是「冷凍」。預先切好水果放進雪櫃，利用低溫使致敏蛋白質變質，從而降低致敏源的影響。例如有人吃新鮮切好的菠蘿會感到喉嚨痕癢，但吃雪凍的菠蘿卻沒有問題。

此外，專家建議患者亦不宜飲用新鮮水果製成的飲料或奶昔，因為當中含大量致敏蛋白質。即使想飲，也最好選擇經超高溫消毒法（UHT）處理的果汁，會有較低機會引致過敏反應。

Source:HK01,華人健康網,康健