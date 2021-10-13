角膜炎｜眼劇痛畏光屬初期症狀！5準則安全戴隱形眼鏡避角膜發炎

戴隱形眼鏡美觀而輕便，也不會因遭遇下雨或冷熱溫差導致鏡片模糊，自然也成為很多人的選擇。但若是清潔動作不徹底，沒有養成良好的衛生習慣，可能會引來角膜發炎、潰瘍的問題！



角膜炎是什麼？

眼球的角膜組織受到感染而產生發炎的狀況，常見的初期症狀有：

1. 眼睛劇痛、流淚、異物感

2. 結膜充血變紅

3. 畏光

4. 視力模糊

5. 眼睛分泌物增加



若診治延誤或病程過長時，可能造成角膜穿孔、眼內炎甚至失明等無法挽回的嚴重情況。

為什麼會角膜炎？

最常見引發角膜潰瘍的原因也包含睫毛倒插、異物引起、不當眼藥水使用，但最多還是「隱形眼鏡」問題所導致，且別以為即便治療好就沒事了，如果戴隱形眼鏡的習慣未改變，還是會反覆發作。

▼5大準則安全配戴隱形眼鏡（按圖看清👇👇👇）

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一、每次配戴隱形眼鏡前將雙手清洗乾淨。

二、每天都須清洗隱形眼鏡及隱形眼鏡盒，眼鏡盒至少1-3個月要更換一次。

三、因自來水可能含有細菌，絕對不可使用自來水沖洗眼鏡或眼鏡盒。建議使用專門的清潔液清洗以免額外的細菌感染。

四、拋棄式隱形眼鏡須按照時間丟棄，不要為了省錢硬把日拋戴成月拋，賠上眼睛健康得不償失。

五、每天只能配戴6-8小時，若有乾眼症，配戴時間須酌予減少。

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