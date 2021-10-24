鼻塞｜薄荷鼻吸劑緩解鼻塞是錯覺？長期使用有副作用或致問題惡化

現代人生活忙碌，常需要提神用品，加上空氣品質每況愈下，鼻塞成為不少人的通病。有些人會隨身攜帶號稱可提神、解鼻塞的薄荷棒或薄荷鼻吸劑，這些產品適合長期使用嗎？副作用是什麼？



主要成分是「薄荷醇」，緩解鼻塞常是錯覺

台灣台北市立聯合醫院藥師蔡岳霖在台灣食藥署《藥物食品安全週報》中指出，市面上常見的薄荷棒、薄荷鼻吸劑屬於乙類成藥，取得容易，許多人為了提神或緩解鼻塞不適，都會使用此類藥品。

薄荷棒或薄荷鼻吸劑的主要提神成分是薄荷醇（menthol），可直接作用於神經受器，產生清涼感，給人一種緩解鼻塞的錯覺。台灣食藥署提醒，這類產品同時會對鼻黏膜產生刺激，導致鼻黏膜充血，進而降低鼻子呼吸的氣流量，長期使用可能使鼻塞問題更惡化。

使用薄荷棒注意3件事（按圖看清👇👇👇）

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1. 2歲以下幼童勿使用

蔡岳霖提醒，2歲以下兒童不要使用含薄荷醇成分的藥品，因幼兒的器官尚未發育成熟，對於藥品的吸收、代謝都與成人不同。若想給予兒童該類藥品，應詳讀外盒或藥品仿單標示的用法、注意事項、使用年齡等，以及用藥後若有不適症狀之處置方式等，切勿擅自過量使用。

2. 不要常放鼻腔內，擦在皮膚薄薄一層就好

由於薄荷醇類的鼻吸劑具有刺激性，長期使用會使鼻黏膜處於刺激充血狀態，因此不可頻繁放於鼻腔內，以免過度刺激造成損傷。若使用於皮膚上，薄薄一層即可，避免過量使用而造成接觸性皮膚炎，導致乾、癢與刺痛，也不可塗抹於眼周等敏感部位。使用後若出現不適，應立即停用並儘速就醫。

3. 注意是否合格

隨著網路販售鼻吸劑的情況愈來愈多，購買時應注意是否有合格的成藥字號。台灣食藥署叮嚀，薄荷棒、薄荷鼻吸劑內的薄荷成分能讓人提神，但若要解決鼻塞問題，仍應找出原因並治療，切勿長期依賴此類藥品，因而延誤治療。

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▼自製薄荷茶做法：（按圖👇👇👇）

日常也有一些需注意的地方，以有助預防及紓緩鼻塞（按圖）：

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