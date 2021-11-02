紅菜頭｜跌仆損傷加龍膽草外敷　4款湯水利尿治疹邊類人不適宜？

紅菜頭近年成為大熱健康食材，因為夠百搭且好處多。有中醫師指，紅菜頭味甘、性平，具有清熱解毒、袪風、行血散瘀等功效，如果加上其他食材煲湯，更有不同益處。但紅菜頭對脾胃虛弱、氣虛人士不太適合，吃太多或惹起頭暈。到底紅菜頭的湯水有何作用？除了以上，又有甚麼人士要注意？
撰文：健福堂註冊中醫師楊惠琬
紅菜頭好處多多，註冊中醫師楊惠琬解釋，其味甘、性平而微涼，具有清熱解毒、袪風、行血散瘀止疼、理脾下氣、開胃的功效，適用於麻疹初期、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期、紅腫熱痛皮疹等人士。
▼紅菜頭知多啲？（按圖👇👇👇）
適合食用人士：口臭、小便頻急而痛、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期、紅腫熱痛的皮疹、舌紅苔黃、熱痢（即大便次數增多,便質黏而臭,後急裡重,便後不淨,肛門灼熱疼痛等）。
不宜人士：
氣虛人士（易乏力、少氣懶言、面唇蒼白等）、
脾胃虛弱人士（飯後易腹脹、面色萎黃、曖氣、大便稀溏、食慾不振、頭髮枯黃、形體瘦弱等）、
泄瀉人士（次數多、質稀、腹痛喜按）、
孕婦（因有下氣行血之功效）
同場加映：紅菜頭健康好處（按圖👇👇👇）
1. 幫助減肥
2. 降低血壓
3. 促進心臟健康
4. 改善大腦健康
5. 加強運動表現
6. 對抗炎症
7. 預防貧血
紅菜頭清熱解毒 仲治瘀傷？
楊醫師亦推薦以下4款以紅菜頭為主材料的湯水，適合不同人士。
1. 紅菜頭水
功效：清熱解毒、散瘀止疼
材料：新鮮紅菜頭80克、清水1000毫升
做法：新鮮紅菜頭預先洗淨及切件，放鍋中及放入1000毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。
適合人士：各種紅腫熱痛皮疹、頭痛而怕風、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期人士。
忌服人士：
氣虛人士（易乏力、少氣懶言、面唇蒼白等）、
脾胃虛弱人士（飯後易腹脹、面色萎黃、曖氣、大便稀溏、食慾不振、頭髮枯黃、形體瘦弱等）、
孕婦（因有下氣行血之功效）
2. 紅菜頭開胃湯
功效：理脾下氣、開胃
材料：新鮮紅菜頭120克、新鮮山藥100克、白朮15克、茯苓10克、山楂5克、瘦肉250克、清水1200毫升
做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。
適合人士：身熱煩躁所引致的食慾下降、胸口脹悶不舒、口臭、牙齦紅腫出血等人士。
忌服人士： 氣虛人士、孕婦
3. 皮疹涼解湯
功效：清熱解毒、消腫排膿止痛
材料： 新鮮紅菜頭120克、黃耆20克、黃芩20克、綠豆20克、金銀花15克、赤芍15克、茯苓10克、甘草10克、大棗(去核)4-5粒、瘦肉250克、清水1200毫升
做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。
此方如要外用，可去瘦肉、大棗、甘草、茯苓、黃耆，再加龍膽草15克，再用棉布濕敷患處，一星期三至四次，每次20分鐘
適合人士：各種紅腫熱痛皮疹人士。
忌服人士:
氣虛人士、
孕婦、
脾胃虛弱人士、
體質虛寒（怕冷、四肢不溫、喜暖飲等）
泄瀉人士（次數多、質稀、腹痛喜按）
4. 利尿清淋茶
功效：清熱解毒、利尿通淋
材料：新鮮紅菜頭120克、白茅根20克、車前草15克、黃芩15克、甘草10克、瘦肉250克 、清水1200毫升
做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。
適合人士：小便頻急而痛人士（尿頻而少，灼熱疼痛，尿色黃）。
忌服人士：氣虛人士、孕婦、脾胃虛弱人士、體質虛寒、泄瀉人士
飽飯後飲或致胃痛
楊醫師續解釋，以上湯方，皆不宜長期飲用，每星期二次即可。除不適合人士外，一般人士進食量不宜過多，約150至200克以內，過食可引致腹痛或泄瀉等。另外，飽飯後或飢餓時避免飲用，可引致胃部不適而出現嘔心、嘔吐、胃痛等，而湯宜微溫時飲用，不宜待涼後要飲用。
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