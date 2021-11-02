紅菜頭｜跌仆損傷加龍膽草外敷　4款湯水利尿治疹邊類人不適宜？

紅菜頭近年成為大熱健康食材，因為夠百搭且好處多。有中醫師指，紅菜頭味甘、性平，具有清熱解毒、袪風、行血散瘀等功效，如果加上其他食材煲湯，更有不同益處。但紅菜頭對脾胃虛弱、氣虛人士不太適合，吃太多或惹起頭暈。到底紅菜頭的湯水有何作用？除了以上，又有甚麼人士要注意？

撰文：健福堂註冊中醫師楊惠琬



紅菜頭好處多多，註冊中醫師楊惠琬解釋，其味甘、性平而微涼，具有清熱解毒、袪風、行血散瘀止疼、理脾下氣、開胃的功效，適用於麻疹初期、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期、紅腫熱痛皮疹等人士。

▼紅菜頭知多啲？（按圖👇👇👇）

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適合食用人士：口臭、小便頻急而痛、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期、紅腫熱痛的皮疹、舌紅苔黃、熱痢（即大便次數增多,便質黏而臭,後急裡重,便後不淨,肛門灼熱疼痛等）。

不宜人士：

氣虛人士（易乏力、少氣懶言、面唇蒼白等）、

脾胃虛弱人士（飯後易腹脹、面色萎黃、曖氣、大便稀溏、食慾不振、頭髮枯黃、形體瘦弱等）、

泄瀉人士（次數多、質稀、腹痛喜按）、

孕婦（因有下氣行血之功效）

同場加映：紅菜頭健康好處（按圖👇👇👇）

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1. 幫助減肥

2. 降低血壓

3. 促進心臟健康

4. 改善大腦健康

5. 加強運動表現

6. 對抗炎症

7. 預防貧血



紅菜頭清熱解毒 仲治瘀傷？

楊醫師亦推薦以下4款以紅菜頭為主材料的湯水，適合不同人士。

1. 紅菜頭水



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功效：清熱解毒、散瘀止疼

材料：新鮮紅菜頭80克、清水1000毫升

做法：新鮮紅菜頭預先洗淨及切件，放鍋中及放入1000毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。

適合人士：各種紅腫熱痛皮疹、頭痛而怕風、肛門紅腫熱痛、跌仆損傷初期人士。

忌服人士：

氣虛人士（易乏力、少氣懶言、面唇蒼白等）、

脾胃虛弱人士（飯後易腹脹、面色萎黃、曖氣、大便稀溏、食慾不振、頭髮枯黃、形體瘦弱等）、

孕婦（因有下氣行血之功效）

2. 紅菜頭開胃湯



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功效：理脾下氣、開胃

材料：新鮮紅菜頭120克、新鮮山藥100克、白朮15克、茯苓10克、山楂5克、瘦肉250克、清水1200毫升

做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。

適合人士：身熱煩躁所引致的食慾下降、胸口脹悶不舒、口臭、牙齦紅腫出血等人士。

忌服人士： 氣虛人士、孕婦

3. 皮疹涼解湯



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功效：清熱解毒、消腫排膿止痛

材料： 新鮮紅菜頭120克、黃耆20克、黃芩20克、綠豆20克、金銀花15克、赤芍15克、茯苓10克、甘草10克、大棗(去核)4-5粒、瘦肉250克、清水1200毫升

做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。

此方如要外用，可去瘦肉、大棗、甘草、茯苓、黃耆，再加龍膽草15克，再用棉布濕敷患處，一星期三至四次，每次20分鐘

適合人士：各種紅腫熱痛皮疹人士。

忌服人士:

氣虛人士、

孕婦、

脾胃虛弱人士、

體質虛寒（怕冷、四肢不溫、喜暖飲等）

泄瀉人士（次數多、質稀、腹痛喜按）

4. 利尿清淋茶



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功效：清熱解毒、利尿通淋

材料：新鮮紅菜頭120克、白茅根20克、車前草15克、黃芩15克、甘草10克、瘦肉250克 、清水1200毫升

做法：以上所有食材預先洗淨及切件，放鍋中及放入1200毫升清水，再用大火煮滾後，再轉細火繼續煮30分鐘後，關火待溫即可飲用。

適合人士：小便頻急而痛人士（尿頻而少，灼熱疼痛，尿色黃）。

忌服人士：氣虛人士、孕婦、脾胃虛弱人士、體質虛寒、泄瀉人士

飽飯後飲或致胃痛

楊醫師續解釋，以上湯方，皆不宜長期飲用，每星期二次即可。除不適合人士外，一般人士進食量不宜過多，約150至200克以內，過食可引致腹痛或泄瀉等。另外，飽飯後或飢餓時避免飲用，可引致胃部不適而出現嘔心、嘔吐、胃痛等，而湯宜微溫時飲用，不宜待涼後要飲用。

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