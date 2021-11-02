關節炎｜手腳經常酸痛？可能與坐骨神經痛、骨質增生6種疾病有關

手腳出現經常性的疼痛，一般而言是好發於老年人，以四肢的關節、筋骨、肌肉發生酸痛、麻木、屈伸困難，甚至關節紅腫為主要臨床表現。



大家第一個想到的就是以類風性關節炎為主的關節炎疾病，但事實上，臨床統計，其實還有其他幾種疾病，也會讓患者的四肢出現疼痛酸麻的症狀

▼這6種疾病會讓手腳疼痛（按圖看清👇👇👇）

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一、關節炎

關節炎的發生是因為各種原因使軟骨過度磨損，或是滑液分泌發生異常，就會產生疼痛、腫脹、發熱、僵硬等關節炎症狀，使得四肢出現紅腫疼痛的現象。而醫界主要將關節炎區分為「類風濕性關節炎」、「退化性關節炎」、「痛風性關節炎」與「僵直性脊椎炎」等4種。

其中類風濕性關節炎好發於四肢小關節（如手指、手腕、腳趾等）等部位，且發病部位往往是對稱的，也就是說如果右手手指有症狀，左手手指也會發病，全台灣約有10萬名患者，盛行率約0.4%。

而退化性關節炎好發於膝蓋、髖關節、腰部、頸部、手指等處。腫脹、疼痛或行動不便都是退化性關節炎的徵兆，患者的關節甚至可能會變形，65歲以上的老人有5成的罹患率。至於痛風性關節炎最常發作的位置是腳掌大拇指第一個指節，會出現劇烈疼痛、紅腫發熱等症狀。

二、坐骨神經痛

坐骨神經痛的病因可能是神經根病變或肌膜疼痛，患者的下背部會出現劇痛，並沿著臀部、大腿、小腿一路痛到腳底，都會出現明顯的疼痛感，就如同刀割一般，尤其是到了晚上疼痛感會加劇，用力排便或者打噴嚏咳嗽的時候也會有劇烈的疼痛感。

三、骨質增生

骨質增生好發於40歲以上的人，發生的主因是骨關節退行性變病，而常穿高跟鞋或運動過量的人也有可能發生骨質增生的問題。患者群常常感覺四肢疼痛，伴有麻木的感覺，在其他關節進行活動的時候，這種疼痛會更加嚴重。而且常常感覺身體酸軟無力。

四、骨質疏鬆

骨質疏鬆症最早期出現的症狀是腰酸背痛，往往局限於特定部位，後來則可能散佈全身。當骨骼密度下降到每立方公分0.6公克以下時，骨折的機會將會明顯提高，骨折部位好發於腕部橈骨，髖部股骨頸，肩部及脊椎骨。骨質疏鬆症會造成駝背，脊椎或四肢關節變形疼痛，使行動能力受限甚至長期臥床無法行動。

五、骨頭長瘤

良性的骨瘤，在孩童時期有軟骨瘤、骨囊腫、骨化性纖維瘤、骨性骨瘤等，成人則有巨細胞骨瘤、囊腫纖維變性、內生性軟骨瘤等。惡性的骨瘤（骨癌）在孩童最常見的為骨肉瘤及伊汶氏肉瘤，成人則為軟骨肉瘤、纖維肉瘤等。而疼痛、腫脹為骨頭長瘤最常見的症狀。有的只有輕微的酸痛、不適，有的則是疼痛劇烈。

六、血栓閉塞性脈管炎

這種疾病也稱之為「柏格氏病」，是一種發炎性血管閉塞性疾病。它主要造成周邊血管發炎阻塞，使得四肢尤其是下肢末梢形成缺血甚至壞死。好發於年輕的成年男性吸煙者，但婦女和老年人也可能受到影響。其發病的平均年齡為35歲。

血栓閉塞性脈管炎最初發病的位置可能是在上肢，但通常會先造成雙腿疼痛和局部缺血。最初症狀輕微，只在雙腳暴露於寒冷時有末梢感覺異常或疼痛。但隨後有可能會迅速擴展加重，造成缺血的患肢疼痛、手指與腳趾紫紺、線狀出血。

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同場加映：護膝動作👇👇👇

動作一：直抬腿（按圖了解👇👇👇）



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動作二：壓膝（按圖了解👇👇👇）



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動作三：抱膝（按圖了解👇👇👇）



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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