心血管疾病｜黑眼圈嚴重同血管老化有關？身體4徵兆檢查血管健康

黑眼圈嚴重可能是代表血液循環正在變差！而心血管疾病正是從「微血管循環變差」開始，所以能從日常生活看出微血管的警訊，是更重要的。



心血管疾病也是從「微血管」開始

「微血管」聽起來，地位好像不如「心臟的冠狀動脈」等大血管，但其實心肌梗塞、中風等大病，它們都是從「血液循環不良」開始發生的，像是血液太黏稠，或是血管狹窄、血管有異物等，血流速度變慢就無法正常的進行代謝；而這些循環不良，絕對不會一下子就把大條血管塞住，都是先讓小條的血管壞死，才慢慢影響到大血管。

血液循環只要不好，身體就會慢慢的百病纏身。血液不但是輸送氧氣、養分的道路，又負責代謝、排毒，把身體不需要的物質送走，所以即使還沒到達「心肌梗塞」的程度，身體也會開始覺得容易疲倦、缺氧、傷口難以修復，都是因為循環不良造成的。

▼注意身體四個地方，看血管老化程度（按圖👇👇👇）

一、黑眼圈嚴重

除了皮膚暗沉導致的黑之外，其實很多人的黑眼圈是因為「血液循環不良」造成的。因為眼睛周圍有許多微細的血管，負責幫助眼睛的新陳代謝，維持眼睛的明亮；如果血管中的血液流速變慢，眼睛周圍就會生出更多的新血管來幫助代謝，但又會持續堵塞，漸漸變成一圈黑眼圈。

通常這種黑眼圈比較容易發生在過敏族群身上，因為鼻腔持續發炎導致血液循環不良。如果又經常熬夜、用眼過度、壓力大，也可能會加重黑眼圈的問題。建議要多按摩眼周、熱敷，或是治療過敏，免得造成眼中風。

二、手變成紫色

其實這就是手部的靜脈曲張，而手跟腳不同，腳因為久坐、久站，又離心臟比較遠，很容易因為血流力度不夠回流而導致靜脈曲張；但手的使用頻率比較高，也離心臟比較近，如果發生靜脈曲張，代表血液循環真的非常差，應該要注意。

三、腳有靜脈曲張

腳的靜脈曲張是很容易發生的狀況，但也最容易被忽略。因為靜脈曲張不痛不癢，頂多會被認為「很醜」，但靜脈曲張如果嚴重，其實栓塞會回到肺部，導致窒息。

四、舌下靜脈顏色過暗

如果我們抬起舌頭照鏡子，會看到舌頭底下有幾條青色的靜脈，但如果顏色變成深紅色，甚至暗紫色，就表示血液堵塞在這裡不流通；但血液正常來說從心臟出發後就會直接到上顎，會堵塞在這，可能代表心臟輸血的力氣不足，身體比較虛弱，可以注意一下是不是有三高或是心臟的狀況。

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