保暖保濕｜冬天手腳冰冷又乾燥4招必學應對法 瞓覺着襪有反效果？

手腳冰冷和乾燥，被堪稱為冬天最令人困擾的身體狀況，普遍的應對方法都是穿襪子睡或者勤塗潤膚霜，但原來當中一不留神，就反而會影響保暖效果。日本健康節目《主治医が見つかる診療所》請來專家講解最有效的保暖和預防乾燥方法，讓大家可以更舒適地過冬。



日本健康節目《主治医が見つかる診療所》引述問卷調查，列出對女性而言，冬天最令人煩惱的頭5位身體狀況：

第1位：體寒

第2位：乾燥

第3位：肩緊

第4位：水腫

第5位：足部角質



就此，節目組向專家請教預防寒冷和乾燥的方法，還指出日常大家有可能會做錯的保暖、保濕做法。



保暖注意事項

▼睡前保暖穿襪子原來不是好方法，只須穿一樣法寶即全身暖？（按圖 👇👇👇）

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1. 睡前保暖



腰封最保暖

冬天的晚上，很常會因為冷冰冰而睡不着，比起穿襪子，專家更建議使用腰封來保暖。節目引述新聞的實驗結果，發現只需穿上腰封半小時，身體就已經比穿載前暖得多，不單止上半身暖起來，就連小腿亦見效。

由於大部分的內臟都處於腹部的位置，只要穿上腰封保暖，有助激活內臟，刺激血液循環，從而令整個人暖起來。

穿襪子反致寒 穿襪套更精明

專家同時提醒習慣穿襪子入睡的人，這樣做有可能引起反效果。因為身體進入休眠狀態，為了調節體溫，會從腳掌排汗，假如穿起了襪子，襪子就會吸收汗水，結果反而變冷。因此，對容易流汗的人而言，穿襪子不單無助保暖，更會變得更冷。

為此，專家推薦腳掌易寒的人使用保暖襪套。如此一來，襪套既不會妨礙腳掌的排汗，亦能替腳踝和小腿的肌肉保暖，促進血液循環，就連腳趾都能暖起來。

▼睡前飲一杯桂圓杞子紅糖茶，具暖身效果（按圖 👇👇👇）

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2. 保暖食物



冬日時節想暖一暖身，最好就是來一碗熱騰騰的湯麵。專家指比起烏冬，蕎麥麵更暖身。因為身體在提高體溫的時候，需要燃燒食物轉化成能量，而在能量轉化的過程中，維他命和礦物質是不可或缺的，而蕎麥粉所含的維他命和礦物質，幾乎都多於小麥粉4倍，當中的鋅更是8倍之多。

除此以外，根據專家石原新菜醫師所說，食物分為兩種：

1. 陽性食品：有助人體變暖，如：蕎麥麵、紅肉、芝士、雞蛋、納豆、生姜等2. 陰性食品：容易使人變冷，如：烏冬、白飯、牛奶、豆腐、砂糖、蕃茄等

在寒冷的天氣想保持身體溫暖，就最好選擇陽性食品，避免進食陰性食品。

▼同場加映：睡覺要暖身外，早午也要不忘為身體保暖，冬日有什麼保暖貼士？（按圖 👇👇👇）

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保濕注意事項

▼保濕都有黃金時機？堅持每日飲兩碗味噌湯可以更保濕（按圖 👇👇👇）

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1. 保濕時機



根據專家所言，洗完澡之後的保濕時限為10分鐘，所以的保濕程序都應該把握這黃金10分鐘。

洗澡的時候會令皮膚的含水量增加，但同時都會從皮膚流失保濕成分。在沖完涼10分鐘之後，皮膚的水分量就會下降到和沖涼前一樣的水平，所以最好是一洗完澡就先做保濕的程序，然後才用風筒吹乾頭髮。

▼護手霜點揀好？（按圖知更多👇👇👇）

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按手指增進血液循環！

除了最基本於平日搽護手霜，手部按摩操都可以提高手部的血液循環，促進皮脂腺分泌，而按對穴位，還可以緩解疲勞、預防感冒。

步驟1：按摩整個手部



用指尖沾取護手霜塗在手背上。手心以畫大圓的方式，按揉整個手背，同時塗勻護手霜。

步驟2：按摩手指與指甲



以拇指畫小圓的方式按摩指甲周邊，並沿著指尖按摩至手指根部。接著從手指根部側面按摩向指尖。

步驟3：按壓穴道



用拇指慢慢按壓指骨間的穴道。

步驟4：伸展整個手部



用一手將另一手反壓至感覺舒暢的地方，伸展整個手部。

2. 滋潤皮膚食物



飲食方面，曾經就有研究發現連續4星期每日飲用2碗味噌湯能有效提升面頰的水分1.4倍。專家解釋，這是因為味噌含有一種名為「米麴」的原料，而米麴就能夠促進神經醯胺（Ceramide）的運作，使皮膚更保濕。

（資料來源：《主治医が見つかる診療所》）