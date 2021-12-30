頭髮護理｜脫髮停不了要補充鐵維他命D？盤點5大頭髮困擾解決方法

頭髮問題多，有些人脫髮掉不停，髮量稀疏就怕自己會禿頭，有些人白頭髮狂長，隨手一撥就是一大片，頭髮問題很可能是因為營養缺乏造成。

以下是台灣嫚嫚營養師傳授的食補養髮秘訣，不同的頭髮困擾，可以靠這樣吃補救，一起養出健康美麗的豐盈秀髮吧！



不同頭髮困擾解決方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 脫髮掉不停 - 建議補充鐵和維他命D

行經期女性經常會因為「貧血」問題，導致毛囊無法得到足夠的氧氣及養分，引起脫髮問題！飲食上可以適當吃補血的食物，像是豬血湯或是蛤蠣湯，不過貧血狀況太嚴重的話，還是需要就醫以鐵劑治療才行喔！

另外在落髮女性的研究中，發現到落髮女性血液中維他命D的含量，比一般健康髮的女性要低很多，缺乏維他命D的佝僂症患症同樣會出現脫髮的表徵，所以建議每週至少要曬3-4次15分鐘左右的陽光，幫助生成維他命D。

另外也要提醒！綁頭髮或過度拉扯也會增加脫髮，請盡量避免。

2. 頭髮生長慢、無光澤 - 關鍵在蛋白質

頭髮中的成份有65%-95%是蛋白質，大部分是角蛋白 ，而缺乏蛋白質的攝取沒有足夠原料，就會導致生長變慢，而頭髮要有光澤也需要有「含硫胺基酸」的存在，雞蛋是營養素相當多元的食物，可以吃到優質蛋白質（包含含硫胺基酸）也同時吃到幫助生長的B雜維他命，所以建議可以每天吃一顆全熟雞蛋！

需要注意，不吃生雞蛋喔，因為生雞蛋中會有抗生物素成分，少了生物素也會影響頭髮生長！

▼頭皮按摩3穴位預防脫髮、白髮（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 狂長白頭髮 - 補充維他命C、做好防曬

當毛囊中的黑色素細胞老化或受傷，導致黑色素分泌不足，就會生長出白頭髮！所以預防白髮的最佳方式就是保護黑色素細胞，飲食上可以透過每天吃兩拳頭大水果來補充維他命C，提高抗氧化力減少自由基攻擊黑色素細胞。

另外，也要做好頭皮防曬，紫外線也會對黑色素細胞造成傷害！太陽大或需要長時間待在戶外，建議可以帶個帽子保護頭皮。

另外，預防白頭髮還必須注意以下飲食習慣：

1. 避免鹽分攝取過多，盡量少吃薯片、速食、餅乾、加工食品、重口味食物

2. 少吃精緻甜食，像是蛋糕、麵包、糕餅、含糖飲料等。

3. 不要飲用過量咖啡因，像是咖啡、可樂、提神飲料都含有咖啡因。



以上三個飲食習慣會加重交感神經的刺激，交感神經過度活化也會導致黑色素細胞提早枯竭！這種狀況在壓力大的時候也會發生！所以大家才常說一夜白髮就是因為承受了很大的壓力所導致。所以適當紓壓對減少白髮也很重要喔，壓力大也會增加維他命C的消耗，需要適當補充。

4. 頭皮屑多、頭皮癢 - 增加Omega-3脂肪酸攝取

頭皮發炎或過度乾燥的狀態，都會增加皮屑的生成，除了需要選擇合適的洗髮產品之外，飲食上會建議注意Omega-3 脂肪酸的攝取，可以每週吃至少兩次青背魚，像是三文魚、鯖魚、秋刀魚，或是素食者可吃亞麻仁籽、奇亞籽。

小補充！幫助抗發炎，維持頭皮健康狀態，需要少吃油炸食物，油炸食物中的劣質油是促發炎反應的物質。

5. 頭髮脆弱易斷裂 - 很可能是營養不均衡

過度節食的減重者，或是只吃單一食物的極端減重方式，會因為營養不均衡，無法長出強健的頭髮，另外像是經常有腹瀉問題或是年長者吃不夠、吸收不好，也可能會有「缺鋅」的問題，而影響細胞正常分裂，長出的頭髮就會比較脆弱，所以建議可以多吃南瓜籽或生蠔。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：脫髮掉不停、白頭髮狂長！營養師傳授不同的頭髮困擾，可以靠這樣吃補救。】

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