雞蛋營養｜總是不吃蛋黃？美研究：每天吃3顆蛋有效降膽固醇達18%

蛋吃太多會增加你的膽固醇？外國一項研究卻發現，每天吃3顆蛋，連續吃12週，受試者的總膽固醇和壞膽固醇都降了18％！台灣敏盛醫院副院長江坤俊說，以前中年以上的人都不敢吃蛋，最多只敢吃蛋白，含有豐富卵磷脂等營養成份的蛋黃卻沒人要，就是擔心膽固醇上身。但其實蛋吃對了可以調節膽固醇，尤其蛋黃千萬別丟掉。



膽固醇每天不能吃超過300毫克？

江坤俊說，以前大家有「每天最多只能吃1顆蛋」的觀念，這是因為2015年以前的美國營養飲食指南說了「膽固醇攝取量不能超過300毫克」，因為1顆蛋裡的膽固醇就佔了250毫克，但是我們除了吃蛋還會吃其他肉類等食物，所以最多只能吃1顆蛋。有些專家甚至擔心吃肉的膽固醇太高，還建議「有吃肉就不要吃蛋，有吃蛋就少吃肉」。

研究發現，人體裡的膽固醇，80％是由肝臟自己製造，20％才是從飲食中攝取。（健康2.0授權使用）

人體膽固醇80％是自己製造，降膽固醇要乖乖吃藥

但是從2015年到2020的飲食指南，就把吃蛋的建議拿下了，因為研究發現，人體裡的膽固醇，80％是由肝臟自己製造，20％才是從飲食中攝取，當你吃比較多的時候，你的肝臟自己會調節製造少一點的膽固醇，所以你自己吃進去的膽固醇其實影響並不大。

江坤俊舉例，像很多高血脂的病人，飲食控制得再嚴格，能降低的膽固醇範圍很有限，所以當你的膽固醇很高的時候，就不能只想靠飲食就可以控制，一定要遵照醫師指示服用降膽醇藥物。

為什麼每天吃3顆蛋可降膽固醇？（按圖看清👇👇👇）

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美國康乃狄克大學就做過1項吃蛋的研究，結果卻讓人跌破眼鏡。這個研究讓受試者每天吃不同顆數的蛋，連續進行12週的試驗。意想不到的是，每天吃3顆蛋組的受試者，12週後，總膽固醇和壞膽固醇都降低18％。

為什麼會這樣呢？研究者認為，因為蛋黃中的卵磷脂可以降低膽固醇吸收，增加膽汁排除膽固醇的量，多吃卵磷脂是有助調節膽固醇和膽固醇代謝的。

遠離飽和脂肪，它才是膽固醇製造原料

江坤俊說，與其糾結吃幾顆蛋，更重要的是蛋和食物的烹調法。食物盡量用清蒸和水煮是最健康的煮法。同時，要遠離飽和脂肪和反式脂肪，像是香甜的糕餅、和加工食物，使用的油脂多是反式脂肪和飽和脂肪。尤其要注意飽和脂肪酸，因為它是製造膽固醇的原料。血中壞膽固醇愈少，血管愈暢通，你才會愈健康。

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