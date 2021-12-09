眼睛老花｜40歲以上要留意！眼科醫生教2招眼球保健操延緩老花

不要以為老了才會有老花，40歲以後就要當心老花上身！台灣主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》特別邀請台灣眼科醫師鍾珮禎解說「老花」，同時教民眾2招眼球動動操，輕鬆延緩老花眼。



台灣眼科醫師鍾珮禎表示，會發生「老花」現象，主要是因為眼部睫狀肌跟水晶體的調節力變差。由於看近的時候，眼睛肌肉須用力才能對焦；但當肌力不足，調節力不夠，看近物就會開始「對不清楚」。因此出現「對不清楚」跡象時，要小心是警訊！

老花迷思破解

許多人認為有近視就不會老花？鍾珮禎說，「這是迷思」近視還是會老花！近視是影像落在視網膜前方；而老花是影像落在視網膜後方，且肌力不足無法將其拉到視網膜上，甚至是前方；也因此近視的人，會自以為近視是影像落在視網膜前方不用調節就可以看到，但其實是迷思。

鍾珮禎說，另外有些人初期有老花，但後來老花眼突然好了，要小心這有可能是白內障症狀！白內障為晶體開始曲度增加，「像是內建凸透鏡即老花眼鏡在裡面」。鍾說，有些人一開始可能是遠視，4、50歲要戴老花眼鏡，結果到55歲或60歲時，卻突然不用戴老花，其實是白內障造成水晶體膨脹混濁。

有些夫妻會選擇共用老花眼鏡，這樣真的好嗎？鍾珮禎說，如果只是應急配戴幾秒鐘就還好。但是畢竟每個人度數不同，長期配戴錯誤眼鏡會出現頭暈、對焦困難、噁心等，建議還是要進行檢測，量身訂做才會準確。

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一招自我檢測有沒有老花

如何自我檢測有沒有老花？鍾珮禎說，可看鈔票上最小字，再抬頭看遠方，再突然看回鈔票小字，測試眼睛對焦能力，若1秒內無法對焦，就有可能開始有老花。

罹患老花後，度數會每年慢慢增加，約平均一年增加10度。鍾珮禎說，雖然無法讓老花變好，但仍可藉由用眼30分鐘，閉眼或看遠方休息3到5分鐘，以及配戴度數正確的老花眼鏡，避免睫狀肌愈來愈無力，延緩老花。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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第一招「閉眼動眼操」：可放鬆眼外肌，同時也能改善乾眼症症狀。

方法：緊閉眼2秒，睜眼看上5至10秒；緊閉眼2秒，睜眼看下5至10秒；緊閉眼2秒，睜眼看左5至10秒；緊閉眼2秒，睜眼看右5至10秒。

第二招「好棒棒護眼操」：可訓練睫狀肌。

方法：向前舉大拇指，視線對準大拇指指間，拇指慢慢靠近眼睛，不用太近，輕鬆停留3至5秒；手再伸直，看著指尖，越過指尖看向最遠地方停留10至15秒；再慢慢看回指尖，手往內拉，為1個回合，可重複做5至10個回合。

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