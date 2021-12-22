銀髮健康｜上了年紀患性病風險更大　4種常見疾病　長者更易中招

聽力和視力衰退、骨質疏鬆(Osteoarthritis)、阿茲海默症(Alzheimer)等各種慢性病，大家都知道是老人的常見疾病，但是很多人不知道，有些不常跟銀髮族畫上等號的健康問題，其實也意外地好發於長者身上。在此我們將介紹4種高風險，卻鮮為人知的老人疾病與症狀。預防勝於治療，及早知道就能及早應對！

文：Weitseng Lin 醫學審稿：賴建翰醫師



以下4種都是鮮為人知的老人病（按圖了解！）

+ 13

1. 營養不良導致免疫失調

營養不良很難被察覺，卻可能導致老人免疫系統虛弱、失調，或造成關節及肌肉無力等諸多併發症。造成營養不良的原因可能是因為失智症(Dementia)，讓老人經常忘記進食；或因為社交活動銳減，引發抑鬱症(Depression)，讓人變得沒有食慾。滿口爛牙、被長久擱置不理的口腔問題、咀嚼能力和味覺降低，也會妨礙老人進食，最後讓人變得不喜歡吃東西。有時腸胃系統功能衰退，也會阻礙老人吸收食物的營養。

相關文章：維他命丸｜常服B雜增患肺癌風險5成？ 這說法要達成兩條件才成立

2. 酗酒或濫用藥物

老人酗酒、嗑藥的問題較年輕族群來得少見，因此也較不受到重視。但隨著人口老化，飲酒、酗酒的老人相對愈來愈多。此外，老人也是用藥量很大的一個族群，很多人長期服藥，並會一次使用多種藥物。然而，不正當的用藥方式，例如擅自停藥、配藥，或隨意服用他人的藥物，都有可能危害健康。若自年輕時期就有酗酒、抽菸的習慣，長期累積下來可能會讓身體慢性中毒，導致整體健康惡化，甚至改變身體對處方藥的耐受性。

相關文章：長者健康｜要行得走得不只要補鈣 配合這3種營養才能養骨養肌肉

3. 抑鬱症等心理疾病

根據世界衛生組織(WHO)的統計，有15%年過60的人患有心理疾病，其中抑鬱症最常見。老人的抑鬱症狀，常被誤以為是其他疾病，或純粹因變老而產生的疑難雜症，因此抑鬱症的發生往往不會被察覺。可能造成抑鬱的原因有喪偶、社交孤立、罹患慢性病等，有些藥物的副作用可能也會導致抑鬱。抑鬱症會使免疫力降低，削弱老人抵抗各種感染的能力，也有可能干擾年長者的飲食和生活，引發營養不良和其他健康風險。

相關文章：皺紋、老人斑漸現不得不認老？延防4種皮膚老化 單靠多喝水不夠

4. 性病的感染和傳染

老人的性表現或許不如年輕時，但性慾仍然存在。老人因不用避孕，常常不使用保險套，加上因年紀大而變弱的免疫系統，使得老人成了容易受人類免疫缺乏病毒(HIV)或其他性病感染的對象。很多感染HIV的徵兆，跟普通邁入老年的徵兆類似，如疼痛、短期記憶力變弱、失去胃口、體力降低、皮膚長斑等，若本身又患有其他疾病，會更容易讓人忽略是HIV感染的跡象，這也是為什麼很多老人被診斷感染HIV時，病情都已經發展至末期了。

相關文章：長者性生活｜每周一次有延緩老化8大好處 專家：性行為不只性交

+ 12

丈夫日抽兩包煙減壓卻引致不舉 中醫建議戒煙外可多吃這些食品…

尿頻｜常有尿意未必因飲水多 9個原因或與糖尿病、尿道感染有關

延伸閱讀：

當心老人吃安眠藥副作用！造成複雜性睡眠行為

家有老人必推！常見眼疾與眼睛照顧

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鮮為人知的...4種老人高風險症狀】