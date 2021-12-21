咖啡｜不喝咖啡感覺很累想睡屬上癮跡象？6種人須小心勿喝過量

應付一整天辛勞，有些人會選擇以一杯咖啡或茶提神，讓咖啡因使自己振奮清醒。



但物品過與不及都不好，偶爾攝取不會出現上癮問題，但一天若要喝到五杯以上就太多了，另外還有一些族群特別須小心用量。

這6種人須小心過量攝取咖啡因（按圖看清）

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1. 上癮或戒斷現象

當你不喝咖啡，感覺到很累、想睡、疲倦、頭痛、疼痛時，就代表身體已經受到咖啡因影響，出現了上癮或戒斷現象！

2. 骨質疏鬆者

一些研究中發現，咖啡因具利尿作用，導致體內水份排出體外，使體內鈣、鎂、鉀等電解質的流失，因此將咖啡因列為造成骨質疏鬆的危險因子，科學家目前也著手更進一步的研究。

若骨質疏鬆者或停經後荷爾蒙改變的婦女，建議每天不要引用超過兩杯咖啡（一杯240cc咖啡約含100mg咖啡因），還需補充鈣質的攝取，減少骨質疏鬆程度，降低臀部骨折率！

3. 缺鐵性貧血

缺鐵性貧血的原因是由於飲食攝取中含鐵量不足、急慢性出血，還有過度飲用咖啡和茶，裡面的單寧酸會會阻斷鐵質吸收；常有貧血患者因精神不濟，喝咖啡提神，反而貧血情況愈來愈嚴重，有喝咖啡習慣者要多注意！

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4. 胃炎、胃潰瘍患者

咖啡因會刺激胃酸分泌，導致消化不良和泛酸。特別是有胃潰瘍和燒心症狀，或是喝完咖啡出現胃悶、胃灼熱、胃痛等症狀的人要少喝咖啡。

5. 心腦血管疾病患者

咖啡中的咖啡油醇（cafestol），會讓小腸傳送訊號給肝臟，要肝臟停止分解膽固醇，是造成膽固醇升高的元兇！每天攝取10mg咖啡油醇，約4杯150cc的咖啡，膽固醇大約會在一個月內提高8～10%，且增加的多是壞膽固醇（LDL），會造成血管堵塞、動脈硬化的危險。

據藥理學研究期刊（Pharmacological Research）的一篇研究，咖啡的煮法會影響咖啡油醇的含量；滴漏式咖啡幾乎沒有咖啡油醇，而沖泡咖啡的時間愈長，或是水愈熱，咖啡油醇就會愈高。

6. 膽結石患者

些許的咖啡因會刺激膽囊收縮，若有膽結石的人，可能因此而疼痛不已。因此，若有膽結石者，最好避免喝咖啡。

若您沒有上述問題，且能注意所喝咖啡的量及品質，仍能得到加速新陳代謝、提神及提高人的警覺性等喝咖啡的益處！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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