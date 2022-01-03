腦退化｜常吃深綠色蔬菜大腦比普通人年輕11歲？細數7大護腦食物

腦袋跟肌肉一樣，都可以鍛鍊、都需要營養。想要活得長、想要不生病、想要快樂能自理，有尊嚴又不麻煩到別人，腦跟肌肉這兩樣，都要照顧好。



台灣預防醫學醫師洛桑加參推薦7大護腦好食，讓你愈老愈聰明。

7大護腦好食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 藍莓

抗氧化食材中的佼佼者就是藍莓。實驗證實，連吃藍莓12周，有失智風險的成年人，不僅改善記憶力、情緒，就連空腹血糖的數值都更為理想。當然不用非藍莓不吃，看到「莓」字或「Berry」都可以，如草莓、覆盆子、蔓越莓、黑醋栗、桑葚，可以護腦、抗氧化、預防退化性疾病。

2. 朱古力

每周至少吃一次朱古力，視覺空間記憶及抽象推理能力上，將有更出色的表現。不過，為了避免攝入過多精製糖，請至少選擇可可含量80％以上的，如果不怕苦，85％、90％的更好。

可可含有一種現今80％的人都缺的珍貴礦物質「鎂」，缺鎂容易出現睡眠障礙、偏頭痛、情緒不穩與腦神經衰弱的問題。吃好的黑朱古力，既是味覺上的享受，還能幫助補鎂；喝熱可可也是可以，記住別加太多糖。

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3. 深綠色蔬菜

包含：菠菜、芥菜、小棠菜、西蘭花、羽衣甘藍，都富含大腦所需的營養素，諸如維他命K、葉黃素、葉酸、β胡蘿蔔素等，有助於維持大腦正常運作，並減緩認知功能下降。根據研究顯示，天天吃豐富深綠色蔬菜的人，大腦比普通人年輕11歲。

4. 核桃

外型長得像大腦的核桃還真能「以形補形」，讓人不容易「頭殼壞掉」。最主要是裡頭的Omega-3。研究大腦的專家們推測，Omega-3不飽和脂肪酸中的DHA和EPA有助於阻止「β類澱粉蛋白質」斑塊不斷堆積，被列為阿茲海默症嫌疑犯的斑塊，很有可能就是它，造成腦神經元損傷，引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。用好油護好頭，除了核桃，亞麻仁油、苦茶油、牛油果、腰果，也都可以常吃。

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5. 杏仁

若血漿中的維他命E濃度低，人的記憶力也會比較差。根據《美國醫學會期刊》發表的一份研究報告中指出，高劑量的維他命E，顯維他命著減緩了阿茲海默症的退化進程。

杏仁就富含維他命E，適合當成零食吃又很方便，其他還有芡實、炒花生、葵瓜子、芝麻醬、松子、小麥胚芽及南瓜，也都是補充維他命E的好來源。

6. 全穀物

包含：糙米、全麥、蕎麥、燕麥、藜麥等，未經精製加工、仍保留完整營養的穀粒，都屬於全穀物，主要是因為富含維他命B。

維他命B帶來活力，同時也是確保腦神經傳導物質，能被製造出來的關鍵原料，神經元間訊息傳導無礙、有沒有足夠的快樂荷爾蒙，以及降低腦神經退化風險各方面，維他命B都在其中扮演了重要角色。

7. 好水

人身上每個細胞都含有大量水分，水真的太重要了。體內含水量不足，不僅弱化大腦認知力、判斷力，還可能引發恐慌、憂鬱、暴怒等不良情緒；心情不美麗，也許不是別人害你的，更有可能是在暗示處於慢性脫水的狀態。

脫水會導致判斷力失準、反應速度失常，因而造成的交通事故，其危險程度不亞於酒駕，很多人常常會忘記喝水，有事沒事一起來喝一杯「水」。

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