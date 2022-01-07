冬日護膚｜油性膚質要提防一潔膚陷阱　一原因令中年男士更易乾癢

秋冬的低溫乾燥，不僅僅是帶來心血管疾病的風險，同時更會造成皮膚發癢、乾燥的問題，尤其是年長者，面對冬季皮膚養苦不堪言，乾燥、脫皮、越抓越癢就是典型的冬季癢症狀，台灣大樹藥局張益誌藥劑師說明，冬季癢又稱乾燥性皮膚炎、缺脂性皮膚炎、冬季濕疹等，好發於中老年男性，且年紀越大發生率越高，面對冬季癢不僅需要勤擦乳液保濕，連沐浴的洗劑也應針對冬季癢做考量！



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由於秋冬寒冷容易造成皮膚血管收縮，使局部血液循環降低，導致皮膚的代謝下降，汗腺和皮脂腺分泌減少，因此水分散失快而使皮膚乾燥，大樹藥局張益誌藥劑師補充，加上隨着年紀增長，男性荷爾蒙分泌較少，造成皮脂腺不發達，油脂分泌就會減少，年紀越大狀況嚴重，皮膚就會陷入惡性循環，冬季癢的狀況就會越發明顯。最常發生的部位是小腿前側，隨着病況加重，身體軀幹、大腿、手臂與手背等都會出現。

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而若出現冬季皮膚乾癢的狀況，除了擦藥以外日常該如何保健呢？大樹藥局張益誌藥劑師表示，首先要避免將皮膚表層的油脂過度清潔，皮膚表層的油脂有助於皮膚保濕與鎖水，因此會建議日常洗澡時，盡量不要以肥皂做清潔，以免清潔力過強，將皮膚表層油脂都一併清洗掉，可使用較溫和的沐浴乳，或者針對皮膚易乾癢的清潔乳、沐浴乳等。另外，愛泡澡的人也需多注意，冬季泡澡、泡湯是一種享受，但在水池中泡的越久，皮膚油脂也會損失越多，會加速皮膚乾燥，因此若要泡澡建議下水後泡5-10分鐘就好，起身後擦乾身體馬上補擦溫和的乳液，避免皮膚乾癢加重。

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家中若有開除濕、暖氣的習慣，也應注意環境濕度，大樹藥局張益誌藥劑師建議，可在室內放一盆水，在除濕或暖氣運送時保持一定濕度，以免加快皮膚乾燥。平時多補充水分、多攝取維他命A、C、E等，都是幫助皮膚保濕的好方法，維他命A可幫助皮膚保持濕潤；維他命C可參與膠原蛋白合成，來幫助皮膚維持彈性；維他命E則有很好的抗氧化功能，對於皮膚的彈性與延緩老化都有幫助。

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有些人會有迷思，認為油性肌膚本身皮膚油脂就夠多了，不需要再擦拭乳液等幫助保濕，大樹藥局張益誌藥劑師解釋，油性肌膚不用保濕是一個錯誤的觀念，可能因為不良的生活習慣或者錯誤的皮膚保養方式，使得皮膚又油又乾，其實這樣的狀況下皮膚是缺乏保濕的，因此反而應該使用一些油性皮膚專用的乳液等來幫助保濕，最糟糕的情況就是因為油性皮膚而更努力清潔皮膚，結果皮膚越來越油也越來越乾，陷入慘不忍睹的惡性循環。

大樹藥局張益誌藥劑師提醒，冬季皮膚乾癢最着重在保濕，而每一種皮膚需要不同程度的保濕，因此油性、中性、乾性皮膚都有其對應的保濕用品，不是每一種皮膚都需要擦著厚重的油膏來保濕，因此若有需求但卻不知道該如何選擇，可以至藥局諮詢藥劑師，透過皮膚狀況了解皮膚的性質，再購買適合的保濕用品，才能真正的「對症下藥」！

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