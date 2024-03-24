癌症｜成日染髮會致癌？世界衛生組織傳授5大建議降低身體傷害

太頻繁染髮會導致膀胱癌？醫師澄清，染髮劑目前僅在動物實驗裡被證實的確有致癌性，無任何人體試驗證據顯示會引發癌症。WHO曾分享5大建議，能把染髮的傷害降低。



台灣腎臟科醫師陳俊宇在《醫師好辣》節目中說明，世界衛生組織（WHO）底下的國際癌症學會組織，分析數十萬人發現，常接觸染髮劑的美髮從業人員，被發現罹患膀胱癌的比例些微上升；然而愛染髮的民眾，則被發現罹癌機率與背景值完全沒差別，因此WHO並未把染髮劑列為致癌物質之一。

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染髮劑雖未被列入致癌物，但還是有許多民眾擔心「染髮劑傷身」。陳俊宇解釋，因染髮劑中存在「酚」、「芳香胺」2種化學成分，其在動物實驗裡被發現的確有致癌性，但因實驗中是將該化學物質大量地直接塗在老鼠身上，因而造成老鼠罹癌，人類不可能以同樣方式接觸，因此目前在人類研究裡，沒有證據顯示染髮劑會導致任何癌症，包括膀胱癌、淋巴癌或血癌。

陳俊宇提到，雖然染髮劑未被列為致癌物，但WHO仍給了5大建議，可使染髮傷害降到最低：

1. 染髮前3天別抓頭：為了不讓染髮劑中的酚與芳香胺直接接觸到頭皮，建議染髮前3天，即使頭皮癢也不要抓，否則可能因此出現傷口，致使染髮時吸收化學物質。

2. 染髮完徹底清潔頭皮

3. 勿購買太便宜的染髮劑：現今染髮劑配方持續在修改，芳香胺比例降低，但有些便宜的染髮劑擔心仍是使用傳統模式低成本的配方，應盡量避免。

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4. 染髮前10天別燙髮：燙髮的蒸氣會使頭皮毛孔打開，後續再染髮會增加吸收染髮劑的機會。

5. 染完頭髮的前幾天多喝水：由於苯酚、芳香胺都是經由腎臟代謝，多喝水能將這些化學物質代謝掉。

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