癌症｜負面情緒影響免疫系統恐致癌？8大癌症或與心理、情緒有關

癌症除了是一個生理上的疾病，也與心理健康密切相關。許多研究已經指出，持久的負面情緒和壓力可能會影響免疫系統的正常功能，使得身體對抗疾病的能力下降。這篇來簡單陳述，情緒與癌症的關聯。



情緒與罹患癌症之間存在一定的關聯。許多罹患癌症的人常處於長期高度壓力狀態，這種壓力可能源自於個性上的抑壓、過度追求完美、容易焦慮等特質，再加上不良的飲食和生活習慣。

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從中醫的角度來看，這類型個性的人容易積壓負面情緒，且難以自我調適和排解，久而久之會導致肝氣郁滯、氣滯血瘀，進而引起細胞變異。從西醫的角度來看，長期處於高度壓力下會抑制免疫系統功能，使其無法有效清除癌細胞或致癌物質。

情緒與癌症的關係（按圖看清👇👇👇）

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人們的生活壓力、恐懼和不安感等，時間累積久了都會慢慢地對健康產生負面影響，甚至提高罹癌可能，以下8種癌症，就是或許與人們心理、情緒有關的：

1. 甲狀腺癌：個性急躁、常有力不從心的無力感。

2. 乳癌：左邊乳房是與親人的衝突；右邊乳房是與他人的衝突。

3. 肝癌：對飢餓的恐懼。

4. 大腸直腸癌：無法消化衝突情緒、長期壓抑。

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5. 肺癌：對死亡或生活上的壓力感到恐懼。

6. 胰臟癌：與家人的衝突（心情焦慮、憤怒），或是遺傳。

7. 胃癌：情緒消化不良（無法消化憤怒）。

8. 淋巴癌：沒安全感，不信任自己，常指責自己不夠好。

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以上僅供參考，雖然不能保證其關聯性，但心態會影響我們身體的生理功能。經常保持樂觀、正向，對生理或心理都比較健康喔！此外，情緒也與罹患癌症後的生活品質和治療效果息息相關。積極的情緒和心理狀態可以幫助患者更好地應對治療過程，提升生活品質，甚至對康復過程起到積極的輔助作用。

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