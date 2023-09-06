癌症｜3部位長瘜肉容易引發癌變！5種健康生活習慣預防瘜肉生長

瘜肉是人體組織表面長出的贅生物，是一種良性腫瘤，但其中「腺瘤性瘜肉」被認為是一種癌前病變，如果不及時切除，有可能逐漸演變為癌症。



台灣黃軒醫師在Facebook發文表示，瘜肉是人體組織表面長出的贅生物，其中腺瘤性瘜肉被認為是一種癌前病變，如果不及時切除，有可能逐漸演變為癌症，不過也不用擔心，因為並不是所有的瘜肉都會發展為癌症，大多數瘜肉是良性的，對人體沒有危害，只需要定期觀察和復查。

長在哪的瘜肉容易引發癌症？（按圖看清👇👇👇）

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台灣黃軒醫師指出，身體有很多部位，只要有黏膜的地方就有可能長出瘜肉，包括消化道、呼吸道、子宮、鼻腔內、口腔內等，而在腸胃道內膜中，胃瘜肉、大腸瘜肉、膽囊瘜肉最常見：

1. 大腸瘜肉

大腸瘜肉與胃瘜肉非常相似，主要分為發炎性瘜肉與腺瘤性瘜肉兩種。而大腸發炎性瘜肉通常不易發生癌變，大腸瘤性瘜肉發生癌變的風險相對較高，據相關數據顯示，大約有80%至95%的大腸癌都是因大腸瘜肉發生惡變所引起。即使是比較安全的發炎性的瘜肉，在反覆發炎刺激下，瘜肉也會繼續增大，有些可能最後也會發展為腺瘤性瘜肉，引發大腸癌的風險。

2. 胃瘜肉

通常在胃鏡檢查中大概會有1%至5%的患者長有胃瘜肉，其中有80%，只是屬於發炎性或增生性的瘜肉而已，和大腸瘜肉比較，這類瘜肉比較安全，癌變率只有0%至5%。而剩下約20%，是為腺瘤性瘜肉，這類瘜肉就比較危險，有25%至50%，仍然出現癌變的可能。

3. 膽囊瘜肉

膽囊瘜肉，發生率約5%左右，大多數是良性的，不過，膽囊炎性瘜肉、膽囊腺瘤、膽囊腺肌瘤三者是有惡性癌變的風險。

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生活中，如何預防瘜肉的發生？

1. 保持健康的生活習慣

這是預防瘜肉的基本原則，因為不良的生活習慣會導致免疫力下降，腸胃反覆發生發炎反應，細胞容易發生異變，從而增加瘜肉形成的風險。

2. 均衡飲食

減少食用「高鹽、高糖、高油、加工」食物，以及酒精和咖啡因等刺激性飲料，可以幫助排出體內廢物，降低腸道發炎和腫瘤的可能性。

3. 適量運動

運動可以促進血液循環，增強新陳代謝，提高身體素質，同時也可以減肥和控制血壓、血糖等指數。

4. 避免過度攝取高熱量、高動物蛋白、高脂肪及精緻食物

這些食物都會增加膽固醇和胰島素分泌，刺激了細胞過度增殖，促進瘜肉的生長，特別是紅肉和加工肉類。

5. 定期接受健康檢查

這樣的健康檢查可以及時發現瘜肉和提早治療瘜肉，防止其惡化或癌變。

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最後，台灣黃軒醫師強調，其實對於大部分不會癌變的瘜肉，我們大可以不用切除，隨時注意觀察就行，因為大部分瘜肉是良性的，尤其是體積較小、沒有症狀，可以暫時不處理，定期進行複查，但是如果瘜肉是腺瘤性瘜肉或懷疑有癌化傾向，就應該及時進行手術切除，以防止演變為癌症。

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