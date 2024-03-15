癌症｜煮一餐飯等於吸20分鐘廢氣？研究揭1爐具排放致癌物損健康

美國國家科學院最新研究發現，用氣體爐（液化石油氣或天然氣）做一餐飯，相當於吸收了汽車排出的廢氣20分鐘，恐導致呼吸道疾病的發生風險增加。



美國加州史丹福大學研究團隊指出，除了工業廢氣外，其實家用廢氣也不容小覷，研究人員把目標放在煮食爐，調查在使用時的苯排放量以及對人體健康的影響，從87處住家監測其廚房和臥室內的苯濃度長達8小時。

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結果顯示，住戶若是使用以丙烷（C3H8）及丁烷（C4H10）為主要成份的液化石油氣，平均每分鐘排放出5.5到6.5微克的苯，比二手煙煙霧中的苯濃度還高，而使用主成份為甲烷（CH4）的天然氣，平均苯排放率為每分鐘2.8到5.8微克。

苯是一種被廣泛使用的化學物質，它可自然生成或由人工製造出來，吸入苯會造成困倦、暈眩，甚至失去意識，目前苯已經被國際癌症研究機構定義為已知人類致癌物，長期接觸會增加罹患白血病和淋巴瘤的風險。

高溫烹調食物增有害致癌物？（按圖👇👇👇）

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美國國家科學院在最新一期的期刊中提到，在採用液化石油氣烹飪的過程中，會排放出大量的大氣奈米氣膠（NCA），在廚房做飯20分鐘，相當於站在交通高峰期的馬路旁，吸了20分鐘的汽車廢氣，而幼童吸收的劑量又遠高於成年人，可能會增加呼吸道疾病的發生風險，所以大人常說的「小朋友不要進廚房」，其實有其道理。

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