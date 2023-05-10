養生｜空氣污染會傷害呼吸系統？醫生教10妙招從日常生活降低影響

空氣中的污染物質，會使免疫力正常的民眾容易產生呼吸系統疾病，特別是對免疫力較差的敏感族群，更是健康的潛在隱形殺手。面對日漸嚴重的空氣污染，每個人都可以透過簡單的方法照顧自己，減少傷害。



在台灣，有超過60%的污染源是境內所製造，包括交通廢氣、各式工廠排放廢氣等，其餘則是境外地區產生的沙塵暴、森林大火等。

根據台灣馬偕兒童醫院過敏免疫科資料指出，細懸浮微粒（PM2.5）會入侵身體，深入到肺泡，甚至沉入肺泡的微血管中。它可以自由穿透人體的細胞組織，藉由血液循環，跑遍全身各處。對於全身都會有影響，特別是心、肝、肺、腎及大腦，可能會引發慢性氣管炎、兒童中耳炎反覆發作，以及心臟、神經退化性疾病等。

本港主要空氣污染物及傷害（按圖👇👇👇）

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空污對敏感族群的誘發症狀有哪些？

空氣污染不僅對所有人的健康都可能造成影響，特別是原本就敏感的族群，更是難逃其害，其可能誘發症狀包括：

1. 全身皮膚惡化、皮膚癢、嚴重搔抓、蕁麻疹甚至繼發感染等症狀。

2. 眼睛紅、眼睛癢、眼瞼濕疹受傷等症狀。

3. 呈現流鼻涕、鼻塞、鼻子癢、打噴嚏、用嘴呼吸和睡眠障礙等症狀。

4. 咳嗽、胸悶、喘鳴、呼吸困難等症狀。



日常生活如何避免空氣污染影響健康？（按圖👇👇👇）

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先前因為Covid-19，台灣人已養成口罩的好習慣，隨著口罩解禁，許多民眾開始回歸不被束縛的生活，但是在空氣污染嚴重時，配戴醫療用口罩，仍是不二法則。

除了配戴口罩，平時又該如何照護呢？台灣亞東紀念醫院小兒部主治醫師王嘉慶建議，可以分為「物理照護」以及「飲食調節」兩部分：

物理照護5妙招

1. 在空氣品質不佳的日子避免出門，如出門建議配戴口罩；在家緊閉門窗，使用空氣清新機。

2. 出門建議穿著長袖衣物，返家後立即換下衣服並洗澡；近視者建議以眼鏡取代隱形眼鏡，避免刺激眼睛。

3. 哮喘患者或是敏感族群，出門務必攜帶藥物。

4. 平時維持居家濕度，最好維持濕度在55%左右。

5. 減少室內污染源，避免使用蠟燭、蚊香、香水、噴霧等。

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飲食調節5妙招

1. 適量吃具有抗氧化成分的食物，如蘋果、紅蘿蔔、堅果、莓類、牛油果、大蒜、南瓜籽、咖啡；若無法從食物中攝取，也可從保健食品來補充足夠營養。

2. 避開容易敏感的食物，例如：蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果、芝麻、麩質、大豆、魚類及其製品。

3. 早點睡，別熬夜，熬夜容易造成免疫力低下，加重呼吸道症狀，引起發炎反應

4. 避免含糖飲料，補充足夠溫開水，糖會讓免疫細胞作用降低，最好每天補充體重*30cc 的水分，以維持正常代謝。

5. 攝取足夠防護營養素，像是Omega-3、槲皮素、沒食子酸、鳳梨酵素，這些天然植化素能夠有效幫助抗組織胺。

5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

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王嘉慶表示，槲皮素是一種重要的膳食抗氧化劑，具有抗發炎功效；沒食子酸則是抑制細胞增生、抗氧化等，具有調節免疫反應、保護心血管及促進新陳代謝等多種功效；天然鳳梨酵素中富含蛋白質分解酶，可減少與過敏原結合。至於Omega-3，是人體無法自行製造的多元不飽和脂肪酸，依賴日常飲食食物來獲得，包含動物性來源深海魚（三文魚、秋刀魚等）、植物性來源（黃豆、堅果、藻類等），據研究顯示可預防心血管疾病、減少敏感反應發生。

除此之外，維持規律作息以及補充水分，在家或出門注意空氣狀況，避免暴露於污染環境中，才能從裡到外徹底照護！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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