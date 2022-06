養生保健｜空氣污染影響人類健康！研究發現吃這3款蔬菜可以排毒

空氣污染是全球主要的健康問題,每年造成超過400萬人死亡,在美國加洲的許多城市和其他洲的主要城市,都因為空氣品質不好而臭名昭著。



但發表在《營養生物化學雜誌》(The Journal of Nutritional Biochemistry)上的1項研究發現,多吃紅蘿蔔、芹菜、香芹(parsley,又名巴西里、洋香菜、歐芹或荷蘭芹),及歐洲才有的parsnips歐洲蘿蔔等蔬菜,有助於減輕空氣污染帶來的負面影響。

本港主要空氣污染物及傷害(按圖👇👇👇)

+ 6

相關文章:研究指空氣污染可致猝死!改善室內空氣質素要讓陽光直照入屋?

汽車排煙存有丙烯醛 對人體肺部、皮膚有刺激性

根據研究,美國德拉瓦大學(University of Delaware)的科學家發現,多吃紅蘿蔔、芹菜等類別的蔬菜,可以保護身體免受丙烯醛(是一種有機化合物)積累。丙烯醛是1種有害物質,對肺部和皮膚有刺激性,且具有強烈的刺鼻氣味,大量存在於香煙煙霧和汽車排放的煙霧中。

紅蘿蔔、芹菜可排毒 減輕丙烯醛傷害

由德拉瓦大學大學健康科學學院行為健康與營養助系助理教授Jae Kyeom Kim領導的研究人員發現,植物營養素含量高的植物性蔬菜,能夠減輕丙烯醛的毒性作用。

Jillian Trabulsi博士指出,芹菜類蔬菜可以防止丙烯醛引起的損傷和發炎症狀,因為在肝臟中,蔬菜可以促進丙烯醛轉化為水溶性酸排出體外。簡單來說,芹菜類蔬菜能透過增加抗氧化酶活性,來幫助身體解毒,而且每天只需不到2杯蔬菜即可完成這種排毒過程。

4大營養素幫你對抗PM 2.5(按圖👇👇👇)

+ 8

相關文章:養生保健|飲食加乘防禦力!4大營養素助你對抗空氣污染PM 2.5

資料來源:Eating Carrots and Celery Protects Against the Negative Effects of Pollution

延伸閲讀:

運動可延長壽命? 美研究:每日增加10分鐘運動防死亡

不只傷肺部! 研究:氣喘、過敏會增加罹患心臟病風險

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」