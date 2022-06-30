養生保健｜空氣污染影響人類健康！研究發現吃這3款蔬菜可以排毒

空氣污染是全球主要的健康問題，每年造成超過400萬人死亡，在美國加洲的許多城市和其他洲的主要城市，都因為空氣品質不好而臭名昭著。



但發表在《營養生物化學雜誌》（The Journal of Nutritional Biochemistry）上的1項研究發現，多吃紅蘿蔔、芹菜、香芹（parsley，又名巴西里、洋香菜、歐芹或荷蘭芹），及歐洲才有的parsnips歐洲蘿蔔等蔬菜，有助於減輕空氣污染帶來的負面影響。

本港主要空氣污染物及傷害（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：研究指空氣污染可致猝死！改善室內空氣質素要讓陽光直照入屋？

汽車排煙存有丙烯醛 對人體肺部、皮膚有刺激性

根據研究，美國德拉瓦大學（University of Delaware）的科學家發現，多吃紅蘿蔔、芹菜等類別的蔬菜，可以保護身體免受丙烯醛（是一種有機化合物）積累。丙烯醛是1種有害物質，對肺部和皮膚有刺激性，且具有強烈的刺鼻氣味，大量存在於香煙煙霧和汽車排放的煙霧中。

紅蘿蔔、芹菜可排毒 減輕丙烯醛傷害

由德拉瓦大學大學健康科學學院行為健康與營養助系助理教授Jae Kyeom Kim領導的研究人員發現，植物營養素含量高的植物性蔬菜，能夠減輕丙烯醛的毒性作用。

Jillian Trabulsi博士指出，芹菜類蔬菜可以防止丙烯醛引起的損傷和發炎症狀，因為在肝臟中，蔬菜可以促進丙烯醛轉化為水溶性酸排出體外。簡單來說，芹菜類蔬菜能透過增加抗氧化酶活性，來幫助身體解毒，而且每天只需不到2杯蔬菜即可完成這種排毒過程。

4大營養素幫你對抗PM 2.5（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：養生保健｜飲食加乘防禦力！4大營養素助你對抗空氣污染PM 2.5

資料來源：Eating Carrots and Celery Protects Against the Negative Effects of Pollution

延伸閲讀：

運動可延長壽命？ 美研究：每日增加10分鐘運動防死亡

不只傷肺部！ 研究：氣喘、過敏會增加罹患心臟病風險

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」