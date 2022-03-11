養生保健｜飲食加乘防禦力！4大營養素助你對抗空氣污染PM 2.5

放眼望去，窗外又是灰濛一片，由於東北季風帶來的境外污染，加上工廠、交通運輸工具排放的廢氣影響，台灣的空氣品質多半不佳，尤其在通勤騎電單車時更能感受到烏煙瘴氣。



雖然疫情使我們養成戴口罩的習慣，減少空污的傷害，但面對無孔不入的 PM 2.5，我們該如何增強身體的防護力呢？

4大營養素幫你對抗PM 2.5（按圖👇👇👇）

+ 8

無形殺手PM 2.5有害呼吸道、肌膚、心血管

PM 2.5是指肉眼所看不見的細懸浮微粒，小小的身形讓它能輕易進入肺部，甚至從肺泡潛入血液循環，進一步誘發「自由基」的生產，造成全身性的傷害。

過量的自由基就像一群不安分的搗蛋鬼，它會趁亂攻擊體內細胞，讓細胞也加入搗亂的行列，這時身體便會飽受氧化傷害，受損的DNA與蛋白質沒有力氣修補分子，還有可能產生發炎物質，不只危害呼吸道，對肌膚、心血管的傷害也不容小覷。

相關文章：Omicron｜營養師教3方法避免病毒上身！多吃5大食材提升免疫力👇👇👇

+ 7

飲食加乘防禦力！4 種抗空污必吃的營養素

出門戴口罩、使用空氣清新機，或在室內養一盆療癒的綠色植物，都能從外部減少空污的侵害，然而面對勢不可擋的PM 2.5，透過飲食可以從內提升保護力，雙管齊下！營養師建議攝取4種關鍵營養素，加倍抵禦空污的氧化傷害。

β-胡蘿蔔素：

具有極強的抗氧化力，能夠消除自由基。在人體內會轉化成維他命A幫助上皮細胞的代謝，讓皮膚與黏膜維持正常功能，有助於緩和空污引起的眼睛乾澀、發癢。

食物來源：紅蘿蔔、南瓜、木瓜、深綠深黃色蔬菜。

相關文章：健康飲食｜6種水果方便攜帶食用營養豐富 香蕉高鉀啱運動後補充👇👇👇

+ 8

維他命C：

參與體內許多抗氧化反應，也是膠原蛋白合成的重要角色，能夠強化膠原蛋白之間的連結，不僅助於組織修復還能調節免疫力。

食物來源：番石榴、柑橘類、奇異果、甜椒。

相關文章：維他命C｜美白養顔修復細胞4類人最需補充 過多會結石上限食幾多👇👇👇

+ 16

維他命E：

能夠保護細胞膜上的不飽和脂肪酸、磷脂質，避免脂質過氧化，阻止自由基的連鎖反應，維持細胞膜的完整性，能夠保護心血管健康。

食物來源：植物油、堅果種子類、牛油果、深綠色蔬菜。

Omega-3 脂肪酸：

抑制發炎因子生成，降低體內發炎反應，提升心血管防護，能夠穩定血壓，降低血中三酸甘油酯和膽固醇。建議和Omega-6脂肪酸維持適當比例1:1。

食物來源：三文魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁籽。

營養師提醒，每餐替換不同彩色蔬果增加多樣性，可以吃到各式植化素，加強心血管和呼吸道的防禦。平時均衡飲食、規律運動，能夠讓免疫力加倍，對抗空污更有效。

相關文章：Omicron｜提升免疫力對抗疫情！營養師推介3飲食選擇4營養素補充👇👇👇

+ 9

延伸閲讀：

突破創新研發！ GMI 小孢子靈芝類球蛋白濃縮液將可做食品原料

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」