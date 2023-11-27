女性泌尿｜工作長期憋尿易感染尿道炎！挑內褲有準則避免反覆感染

台灣啦啦隊女神林襄人氣高漲，除了啦啦隊活動外，同時跨足唱歌、戲劇表演，工作邀約不斷，也因此她透露，工作長期有憋尿習慣，也經常感染尿道炎，甚至每三個月就要看一次醫生。



面對女性泌尿道反覆感染，泌尿科醫師提醒：「女生尿道短細菌容易趁虛而入，若水喝太少又憋尿，細菌在體內會不斷繁殖，甚至引起發炎。」

尿道炎的成因及症狀（按圖👇👇👇）：

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泌尿道感染該做哪些檢查？

正常的泌尿系統為無菌的，當泌尿道系統受到細菌感染而引起發炎反應，就是所謂的「泌尿道感染」，無疑是女性常見最常見的困擾之一，且未來再次發生機率高，除了林襄以外，其餘啦啦隊員慈妹、巫苡萱等也都遇到相同困擾。

臨床醫師會如何確診是否為泌尿道感染？台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑表示：「一定會做基本驗尿檢查，從尿液中確認有無白血球或細菌陽性反應，通常白血球數值落在0-2為正常，代表幾乎看不到有白血球，慢慢往上增加白血球很高就代表出現感染。」

醫師會依據患者症狀和尿液測試結果，判斷是否細菌感染，但要留意的細菌量跟症狀不完全是成正比，即便細菌量不高但可能有症狀，或是細菌量高卻沒有不舒服的感覺，陳偉傑舉例：「有些年長者感染很嚴重卻沒有什麼症狀，主要年紀大身體反應有關係，負責防禦的細胞作用比較慢，往往就診時可能相對嚴重。」

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大多數細菌都是從尿道來，細菌從下面開始往上跑，膀胱往往都是被侵犯的第一線，所以膀胱炎臨床上也是非常常見的，陳偉傑提到：「女性發炎多數為膀胱炎，但他們會以為是尿道發炎，若未積極治療可能會讓疾病變嚴重影響到腎臟。」

常見泌尿道系統感染的症狀包括：

1. 頻尿、常尿急、夜尿

2. 排尿會痛、有灼熱感

3. 尿液呈現混濁狀

4. 背後腰部或腹部疼痛

5. 尿中帶血



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避免反覆尿道炎！生活多細節須留意

不少女性甚至會反覆多次感染尿道炎，這時就必須進一步深究可能造成感染的病因，除了飲水量太少、長時間忍尿只外，陳偉傑提醒：「性行為太頻繁也是可能的原因，性交時常會把陰道和肛門間的細菌帶進尿道，這時與伴侶衛生習慣也有關係，建議女性在性行為之後都要去排尿。」

在治療方面醫師會開給抗生素給患者，為了確保能將泌尿道內的細菌控制在安全數量下，患者一定要在醫師囑咐的時間內把藥吃完，像是林襄坦言自己常常沒有定時吃藥，才會嚴重感染。民眾在服用藥物的期間也千萬不能自行停藥，以免細菌產生抗藥性。

想要預防泌尿道感染最重要還是日常生活，多喝水有助於將細菌沖離尿道系統外，生活中也避免穿著太緊、不吸汗的內褲，以棉質材質為佳。醫師也提到：「女性可以補充蔓越莓、甘露糖等，大腸桿菌不易黏附在尿道黏膜膜表面，較能讓感染機率下降，避免食用有咖啡因的食物、酸性食物及強烈的調味品，這些食物常會引起不適。」

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泌尿道感染症狀可大可小，但往往會造成生活中諸多不便，不妨從生活衛生習慣改變起，遠離反覆泌尿道感染。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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