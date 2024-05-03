健康飲食｜牛油果可改善便秘 最新研究:或有助減女性患糖尿病風險

作為「Super Food」牛油果一向深受大眾歡迎，皆因它對心血管和視力有保護的作用，還可以改善便秘、抗氧化。不過，除了以上這些好處，原來牛油果還有其他功效，近日就有研究指出，每天吃少量牛油果可能會降低女性罹患第 2 型糖尿病的風險，然而在男性身上則未有發現同樣的好處。



早前，研究團隊於國際月刊《營養與飲食學會雜誌》上發表了一項關於「成人食用牛油果與糖尿病之間的關係」的研究。

這項研究調查了墨西哥國家健康和營養調查中超過 28,000 名不同年齡成年人。研究人員發現，與不食用牛油果的人相比，食用牛油果的女性罹患糖尿病的風險較低。即使在調整了年齡、教育程度、體重、體力活動等各種因素後，吃牛油果（30-38克/天）的女性罹患糖尿病的幾率也顯著降低。

每天可以吃多少牛油果？（按圖了解👇👇👇）

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食牛油果可以減輕患糖尿病風險？

未參與這項研究的註冊營養師、公共衛生醫生 Wendy Bazilian 表示，「鑑於我們對牛油果營養成份的了解——它們含有優質的不飽和脂肪、良好的纖維來源以及多種維生素、礦物質和植物營養素，我對這些發現表明吃牛油果可能起到作用並不感到驚訝。」

Bazilian 表示，牛油果為降低糖尿病風險提供了「理想的三重奏」：

1. 富含纖維



「吃含纖維的食物有助於血糖管理和飽腹感，」Bazilian 解釋。 「當纖維通過消化系統時，它會減慢消化速度，這有兩個作用：它讓我們更長時間地感到飽腹感，還可以防止飯後血糖快速上升。」兩者對於降低糖尿病的風險都很重要。

2. 牛油果富含不飽和脂肪



Bazilian 指出，「與纖維一樣，脂肪會減緩消化，有助於促進血糖管理和飽腹感，」不飽和脂肪和纖維組合的另一個重要方面是，這兩種營養素都支持心臟健康。

他又解釋，「糖尿病和心臟病密切相關，因為它們的危險因素相似......牛油果是一種有益心臟健康的食物，牛油果中的不飽和脂肪和纖維有助於維持健康的低密度脂蛋白膽固醇水平，從而有助於降低心臟病的風險。」

Bazilian 強調，「對心臟有益的事情也有利於降低糖尿病風險、血糖以及代謝功能和控制。」

3. 牛油果是水果



Bazilian 指出，「以植物性食品（包括水果和蔬菜）為主的健康飲食模式與降低 2 型糖尿病和相關心血管疾病的風險因素有關。」她補充，「與大多數其他水果不同，牛油果不含天然糖，不會影響血糖反應。」

按圖了解哪4類人宜吃牛油果︰

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為何牛油果對男性沒有效用？

至於為什麼男性參與者沒有發現類似的關聯，研究人員推斷，參與研究的男性吸煙者的比例（約 38%）高於女性吸煙者（約 12%）。

研究人員表示，「吸菸者更容易患糖尿病，因為接觸尼古丁會降低胰島素的有效性，」又指出，「男性比女性更有可能酗酒。這種行為與代謝症候群和糖尿病的風險增加有關。」

研究人員建議對食用牛油果的長期影響進行「更深入的探索」，以更好地了解牛油果、性別和糖尿病風險之間的關係。

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