肺癌｜症狀輕微肺部卻有5厘米腫瘤！這部位摸到淋巴結應及早求醫

台灣一名50歲男子在脖子下面摸到「一顆硬硬的」無痛凸起物，醫師不敢大意立即替他安排照X光，發現同側肺部長了5厘米大的腫瘤，但他的症狀只有一點咳嗽，沒想到癌細胞已擴散。



「如果有這邊摸到淋巴結一定要趕快到醫院檢查！」台灣胸腔內科醫師蘇一峰在Facebook發文表示，遇到不少肺癌的病人，在鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結。

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蘇一峰分享，台灣一位五十歲的大哥至診間就醫，主述右邊脖子下面鎖骨上面摸到一粒硬硬的，就是鎖骨上面的這個凹窩。蘇一峰一摸，果然有一顆直徑約一厘米的淋巴結，觸感硬硬的，摸了不會疼痛。

當時蘇一峰心想慘了「該不會是肺部腫瘤」吧，趕緊安排該患者去照X光，結果看到同側的肺部長了一個五厘米大的腫瘤。蘇一峰描述，這位患者看到X光時當場傻眼，因為他的症狀只有一點點的咳嗽，結果肺部已經有五厘米的腫瘤。

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蘇一峰說明，鎖骨上窩（supraclavicular fossa）的淋巴結，下面直通的器官就是肺部，長在肺部的腫瘤有的時候癌細胞往上面擴散時，就會轉移到這個淋巴結。淋巴結是身體的免疫關卡，會把淋巴管中的壞東西（例如：細菌、病毒、癌細胞等）攔下來。

蘇一峰提到，以前真的遇到不少肺癌的病人，鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結，提醒如果有摸到淋巴結一定要盡快到醫院檢查。

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