咳嗽｜老是咳不停怎麼辦？中醫揭治療咳看1關鍵、養3臟腑

台灣諺語說：「醫師驚治嗽，土水驚抓漏」，就說明著咳嗽治療有多難，對臨床醫師是一大挑戰！然而，西醫無法治久咳不癒，中醫卻是治咳高手，不管是新冠後遺症、慢性支氣管炎等，透過中醫藥都可以有效緩解。



台灣花蓮慈濟醫院中醫部主治醫師王健豪表示，咳嗽具有清除呼吸道異物和分泌物的保護性作用，是一種呼吸道常見的突發性症狀。咳嗽由氣管、支氣管黏膜或胸膜受炎症、異物、物理或化學性刺激引起。

長期咳嗽的5大成因（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：咳嗽總是停不了？醫揭5大原因不只感冒、哮喘 這部位也釀禍

造成咳嗽的原因

造成咳嗽的病因相當複雜，常見的有：呼吸道本身因為細菌、病毒感染所造成的發炎反應，以及胃酸倒流（又稱胃食道逆流）、鼻涕倒流、食物嗆咳、腫瘤壓迫，或者空氣污染所造成的過敏反應等，所導致的各種急慢性咳嗽。

黃帝內經中《素問．咳論》日：「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」，肺為儲痰之器，脾為生痰之源，腎與肺為母子之臟。中醫治療咳嗽，順勢而為，辨證論治，不以止咳為主而是強調五臟六腑的平衡，著重於每個患者的證型，個人化治療。

相關文章：哮喘｜氣喘晚上咳就是哮喘？哮喘都可做運動？8大疑問飲水防發作👇👇👇

+ 11

中醫對於咳嗽的觀點

- 因痰致咳者，痰為重，主治在脾

- 因咳動痰者，咳為重，主治在肺

- 無痰乾咳者，陰虛為重，主治在腎



王健豪提到，傳統醫學對於咳嗽的診治，不僅只是症狀緩解，同時考慮病患的病因、病位、病性、病勢所結合而成的證型，並參考病人所處的氣候對疾病的影響，讓中醫治療可以有效地減輕因為咳嗽所帶來的不適。

清代林佩琴所著作《類證治裁》所言：「肺為華蓋，職司肅清，自氣逆而咳，痰動而為嗽，其症之寒熱虛實，外因內因，宜審辨也」，即說明中醫治療咳嗽治療的重點。

中醫治療咳嗽怎麼做

王健豪說明，會先注意病患體質是氣虛或陰虛；引起咳嗽病因爲內因或外因；表現出咳嗽的臟腑是肺、脾、腎，或是肝火犯肺。像是外感咳嗽，就是發病快速，但病程短，而內感咳嗽則反之，會反覆發作，病程長。

3種咳嗽原因（按圖了解👇👇👇）

+ 10

相關文章：咳嗽｜白天咳晚上不咳？一躺下就咳？用時間點分辨3種咳嗽原因

外感咳嗽

- 肺寒嗽：痰稀面白畏風多涕。當溫肺固衡，款冬、紫苑

- 肺熱嗽：痰稠面紅身熱喘滿。當降火清痰，黃苓、花粉

- 肺虛嗽：氣逆汗出顏白飧泄。當補脾斂肺，山藥，五味子

- 肺實嗽：頓咳抱首面赤反食。當利膈化痰，瓜蔞，杏仁



內感咳嗽

- 痰濕咳嗽：痰白而黏，四肢乏力。當健脾燥濕陳皮、茯苓。

- 痰熱咳嗽：痰黃稠，胸悶，口乾。當清熱肅肺桔梗、貝母。

- 肝火犯肺：咳則連聲，胸脅疼痛。當清肝瀉肺桑白皮、枇把葉。

- 陰虛咳嗽：乾咳痰少，口乾舌燥。當滋陰潤肺麥冬、百合。

- 氣虛咳嗽：痰多清稀，神疲氣短。當補益肺氣黃耆、紫苑。



相關文章：痰｜喉嚨有痰會咳嗽可能是鼻水倒流？教你用症狀簡單分辨有痰原因👇👇👇

+ 15

若考慮患者所處氣候，則春季咳，為木氣升，治療宜兼降，可用前胡、杏仁；若夏季咳多是火氣炎，治療宜兼涼，沙參、麥冬；秋季咳，則是燥氣造成，治療宜清潤，用玉竹、百合；冬季咳為風寒侵肺，治療宜溫散，用桂枝、蘇葉。

台灣中醫師曹榮穎提醒，中醫藥治療咳嗽，與西醫最大不同，就是能維持好精神，吃了藥也不會昏矇欲睡，還能從根本來改善體質，並減少復發，可說是標本兼治，對於想快速改善久咳者，以及減少反復感冒咳嗽者等，都有不錯效益。

延伸閲讀：

重症氣喘新福音！生物製劑治療更精準有效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」