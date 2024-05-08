肺癌｜四期腦轉移手術後活6年還能爬富士山！精準治療增抗癌力量

「罹癌，是人生的分隔點，不是生命的終點。」台灣抗癌6年的「口木」2018年時確診肺腺癌第四期，進行手術切除肺部及腦部轉移的腫瘤，陷入悲觀絕望！她積極治療，加入病友社團、學習轉變心境，甚至能攀爬富士山，「第二人生依然可以創造精彩。」



台灣台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民鼓勵，現在已有良好的治療工具，只要配合醫囑治療，利用基因檢測、特殊染色找到合適的治療方式，病友仍有很大的機會維持生活品質。

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找回生命控制感

「口木」不煙不酒，咳嗽了半年，一就醫檢查竟發現肺部長了腫瘤，還發生腦轉移，陷入恐慌與絕望！罹癌後留職停薪接受治療，動手術切除肺部及腦部轉移的腫瘤，生活沒有重心，心情更顯低落。

「與癌症共處是重要課題！」口木加入病友社團，找到照顧身體的方法，也找到認同感與歸屬感。她術後接續服用第二代標靶藥物，5年下來，面對常見的副作用，會跟醫生、個管師討論，也跟社團交流經驗，找到更好的解決策略。

口木4個月後重回職場轉變心境，「罹癌前，工作追求完美；罹癌後發現，不需『完美』，只要『夠好』就好。」透過調整工作量、運動，學習活在當下，品嘗美食、旅遊，讓生活充滿價值。

她立下目標「一年一大山」，從登山前的體能訓練、台灣小百岳與合歡山，直到確診5周年送給自己一個禮物，攀上富士山，「爬山的過程會累會喘，體力上很辛苦，透過這個歷程能找回生命的控制感。」

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精準治療 提升抗癌力量

陳育民表示，30年前確診晚期肺癌後，許多病友都會選擇回家不做治療，但是30年後的今天，狀況截然不同，現在已經有很好的治療工具，只要好好與醫師配合，利用基因檢測、特殊染色找到合適的治療方式，病友有很大的機會可以跟肺癌共存。

不過，民眾常見的迷思，包括吃偏方、中草藥可以增加免疫力，或誤以為用愈多藥免疫力愈好。他強調，過度加強或沒有效果的加強，其實得不到晚期肺癌治療的效果，應給予適時的免疫加強，才會有效果。現在講求的是精準治療，免疫治療就是要增加自己身體本身殺死癌細胞免疫能力的治療方式。

有基因突變之患者

針對不同的基因突變，有對應的標靶藥物。

無基因突變之患者

晚期肺癌的重要治療方式是免疫治療。將癌細胞做PD－L1特殊染色，表現高的患者，接收免疫治療有效機率較高。

陳育民進一步說明，免疫治療用在第四期患者的一線、二線與後線治療皆可，開刀前或開刀後可。例如開刀前腫瘤量較大、淋巴腺較多，術前使用免疫治療加化療；開刀後發現第二期或第三期，也可以進行免疫治療，或免疫加化療策略。

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他提醒正在接受免疫治療的病友，要留意常見的副作用，包括皮膚癢、起疹子、拉肚子、肌肉痠痛等，因為免疫治療作用機轉類似自體免疫反應，會造成甲狀腺功能下降、腎上腺功能下降。但是整體而言，免疫治療的副作用仍是比傳統化學治療少，病友也可以擁有較好的生活品質。根據臨床試驗以及多數專家評估，免疫治療建議持續做下去。鼓勵病友對治療要有信心，持續加油。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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