肺癌｜6旬婦肺結節由1顆變10顆　並沒吸煙　反是太講究衛生惹禍

一名年約60多歲的婦人過去健檢時曾發現一顆肺結節，如今追蹤結果竟發現，肺結節已多達十顆，台灣胸腔重症醫生蘇一峰表示，一片肺如「滿天星」般，為甚麼會如此？蘇一峰直指是生活習慣惹的禍！



臺北市立聯合醫院胸腔內科主診醫生蘇一峰在Facebook專頁上分享一案例，他表示，一名60多歲的女病患在2022年時檢查發現肺部長一顆肺結節，為此持續定期追蹤，沒想到今年再做電腦斷層時，「本來只有一顆肺結節變成滿天星多達十顆肺結節。」

蘇一峰透露，檢查結果讓醫生們直搖頭「叫她要加油」，半年後要再回去追蹤，更表示有可能需要透過開刀處置。

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為甚麼肺結節會從一顆大增到十顆？這名患者透過轉診求助於蘇一峰，經問診後才發現「肺結節大增的原因原來是生活習慣錯誤。」蘇一峰指出，該患者因意識到近來有許多病毒肆虐，遂常在浴室裏調製漂白水消毒，但調製過程中，門窗緊閉、不通風；且在車上等密閉空間也經常狂噴酒精消毒，結果到最後開始出現胸悶、想咳嗽的症狀。

蘇一峰說明，過量的消毒液揮發具有「肺呼吸道毒性」，恐釀肺部發炎，甚至出現「滿天星」的肺結節；對此，他馬上衛教病人正確的消毒觀念，並給予適當的消炎藥物。

甚麼是肺結節？是否等於肺癌？

台灣奇美醫院胸腔外科主任馮瑤指出，所謂的肺部結節，是指小於3厘米之肺部陰影， 它可以是良性的病變，如肺結核、器質性肺炎、血管瘤等， 但2/3以上則可能是所謂的早期肺癌。在台灣，「肺癌一直居於不論男女癌症病患的前三名。」

馮瑤表示，多數人認為肺癌患者多是有吸煙或二手煙所造成，但有更多的病人則完全沒有吸煙史，特別是婦女族群。也就是說，除了吸煙，還有許多未定的原因，如廚房油煙、空氣污染、身心壓力、飲食失調等。

案例1：施先生，40歲，無不良嗜好，剛找到一份新工作，接受健康檢查，發現肺部一個2厘米小結節， 接受進一步胸腔鏡檢查，證實是早期肺癌，馬上接受胸腔內視鏡手術切除肺癌，二星期後重回工作崗位。



案例2：吳先生，52歲， 因健康檢查也發現肺部一個2厘米小結節，因為不知是何病變，又不具任何症狀，因恐懼手術治療而採取觀察追蹤，約半年後發現結節增生至3厘米，再接受手術治療，證實也是肺癌，但已轉移至縱膈腔淋巴結，變成第三期肺癌，使治療效果大打折扣。



馮瑤提醒，肺癌的特徵不易有早期症狀，倍增率快，且容易轉移。至於要如何預防？奇美醫院建議：

1.40歲以上最好每年接受螺旋狀低劑量電腦斷層（LDCT），以及早發現可能是肺癌的早期結節。

2.一旦發現肺結節，經過評估，不可諱疾忌醫，醫生會依病人情況採取適當處置。現今的胸腔內視鏡手術為低侵襲性，不需切斷肋骨，傷口小，不如想像中的可怕。



奇美醫院表示，肺癌並非絕症，早期診斷，早期手術，仍是治癒肺癌的唯一機會。

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