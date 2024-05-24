灰甲｜指甲變綠變脆怎麼了？30秒檢查指甲健康　這樣做治癒灰甲

指甲正常來說，是粉紅色、平滑有光澤，如果指甲變色、變厚、變脆，可能是感染灰指甲了，醫師教你30秒檢查指甲健康。



灰指甲3大特徵 指甲變色、變厚、變脆

台灣長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎指出，灰指甲是黴菌感染疾病，當處於高溫或高濕的環境，或身旁有香港腳和灰指甲病患，或是罹患糖尿病、免疫不全疾病，甚至年紀大的老年人，都是灰指甲的高危險群。

灰甲2大迷思（按圖👇👇👇）

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灰指甲什麼症狀呢？吳明穎說明，灰指甲最大的特徵是指甲變色、變厚、變脆，如果指甲有上述情況，有可能是罹患灰指甲了，建議就醫檢查。

1. 指甲變色

指甲顏色可能變白、變黃或變綠。

2. 指甲變厚

黴菌侵犯指甲容易造成指甲增厚。

3. 指甲變脆

指甲變得鬆鬆的、脆脆的、粉粉的、空空的。

預防灰甲方法（👇👇👇）

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灰指甲怎麼治療？治癒方法一次看

台灣新光醫院皮膚科主治醫師徐常捷表示，治療灰指甲的方法有口服藥物、外用指甲油劑、雷射或拔指甲，其中以口服藥物和外用指甲油劑的療效較好，而糖尿病、血液循環差、凝血功能不良的人，則不適用拔指甲的治療方法。

徐常捷提醒，想要治癒灰指甲，衛生習慣也要注意，建議適時修剪指甲，平時要穿著適合的鞋子、容易吸汗的襪子，公共場所不要打赤腳。

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