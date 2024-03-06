指甲｜經常做美甲易感染綠指甲？3族群高風險當心併發甲溝炎

台灣一名26歲鄭小姐，平時有做美甲習慣，日前感到指甲邊緣紅腫疼痛，且指甲出現黃黃綠綠的顏色，就醫檢查發現是「綠指甲」。



經使用口服抗生素和外用藥膏，指甲顏色逐漸恢復原樣，也不再有疼痛感。

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經常做美甲 當心感染「綠指甲」

收治個案的台灣台北慈濟醫院皮膚科主治醫師吳若薇指出，問診發現鄭小姐從事美髮行業，因為手部經常碰水加上經常做美甲，指甲很容易感染綠膿桿菌，進一步以伍氏燈照射觀察，病灶處出現白綠色的螢光反應，確診為感染俗稱的「綠指甲」。

吳若薇表示，在美甲的過程中，會有除去死皮、打磨指甲、拋光指甲、塗抹凝膠或指甲油、貼人工美甲等繁複步驟，如果不小心造成指甲傷口，或是貼人工甲片與甲板出現縫隙，可能增加細菌在指甲內部台灣生的風險，進而引起指甲感染綠膿桿菌。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

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綠指甲症狀、治療方法 3族群高風險

吳若薇表示，感染綠指甲初期，大部分不會有明顯的症狀，一般只會隱約察覺指甲顏色從肉粉色漸漸出現黃綠色；如果沒有及時處理，隨著感染面積擴大，可能會合併甲溝炎，產生紅腫疼痛等症狀。

綠指甲的治療方法，吳若薇說明，感染綠指甲初期，以外用抗生素藥膏為主，可有效抑制細菌蛋白合成，達到殺死綠膿桿菌的作用；如果綠指甲合併甲溝炎，建議合併口服抗生素，加強治療效果，治療後仍建議觀察2至4周。

▼初步自我檢查杵狀指（按圖 👇👇👇）

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吳若薇提醒，綠膿桿菌普遍存在於土壤、植物和水源，特別容易在潮濕的環境生長，經常碰水的家庭主婦、廚房工作者、美容美髮業者，都是綠指甲的好發族群，建議洗手後最好將指甲縫隙擦乾，平時剪指甲建議使用獨立的美甲工具，且避免過度修剪指甲，以免與他人之間交互傳染。

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