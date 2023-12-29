腳部不適｜5大徵狀不可輕視！抽筋或為缺鈣 患糖尿指甲或變紫紅
撰文：康健雜誌
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老化先從腳開始，我們每天「站在」腳上面走路、工作、活動，卻鮮少理會或觀察腳發出的警訊。如果你的腳經常出現冰冷、麻、關節痛等症狀，當心，健康正在拉警報。
雙腳冰冷、易抽筋 5大腳症狀看健康
別看輕少少徵狀，或許它正在提醒你身體出現了隱藏的問題呢！（按圖了解）
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1. 腳冰冷
可能是糖尿病、動脈栓塞或雷諾氏症的早期徵兆，如果趾甲變成藍色、紫紅色要特別留意。
2. 腳抽筋
身體缺乏鈣和磷、脫水，少數跟糖尿病、柏金遜症、貧血、低血糖、內分泌異常有關。
3. 腳麻
活動一下麻木感就會消退，這是「壓迫性神經炎」，但也可能是腰椎長骨刺壓迫到坐骨神經。
4. 腳趾關節痛
腳踝、腳趾或膝關節經常疼痛，有可能是類風濕性關節炎或痛風性關節炎。
5. 腳趾甲輕微塌陷
指甲兩端翹起、中央輕微凹陷，通常與缺鐵性貧血有關，女性較容易發生。
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