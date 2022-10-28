防癌飲食｜三餐多吃蔬果降慢性病機率　多吃4種天然抗癌食物

癌症難以治療的原因之一就是腫瘤細胞會誘導周圍血管新生，邊壯大，邊轉移。因此，許多藥物的治療原理，都是透過抑制血管新生，希望抑制轉移或是甚至殺死癌細胞。



治療癌症除了透過用藥努力抑制「血管新生抑制劑」的方式來控制腫瘤，也可以透過正確飲食來抑制癌細胞於體內滋生，對於預防癌症及體質調整來說，也是值得參考的選擇。

▼5招防癌秘笈（按圖看清👇👇👇）

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三餐多吃蔬果，降低慢性病的機率

人見人怕的癌症，早已是台灣十大死因第一位。導致致癌的原因都跟飲食西化，攝取愈來愈多動物性脂肪及蛋白質有關。最新的保健觀念就建議三餐吃蔬果，除了能有效改善高血壓、心臟病、中風及糖尿病也能發揮減重、抗老化與養顏等作用。

多吃4種天然血管新生抑制劑的食物

醫學研究指出當癌變細胞成長到了一定的大小，就會透過血管不斷增生以提供養分，進而在體內擴散。「血管新生抑制劑」藉著抑制癌細胞血管新生，讓癌細胞營養不足而凋零。 其實抑制癌細胞血管新生的作用，存在於許多蔬果內含的成份，例如：大豆裡的大豆異黃酮、提子（又稱葡萄）的白藜蘆醇、番茄有茄紅素、綠茶有兒茶素等，另外蔬菜水果的纖維素也是讓體內好菌成長的關鍵，可以改善胃腸菌叢，提升健康，三餐多吃蔬食就是最好的抗癌藥，對抗癌症，同時也提升人體免疫力。

▼預防癌症11招（按圖了解👇👇👇）

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腸胃是「人體第二大腦」，飲食照顧很重要

在大眾的印象中，胃腸道只負責消化，但這是個迷思。最新醫療研究顯示，胃腸道裡含有很多神經系統，因此而有「人體第二大腦」之稱，同時攸關我們的代謝與免疫系統。

胃腸道是人體與外界交流最密切的器官系統，醫學研究證明，正確的飲食能夠治療及預防很多病症，搭配蔬食能減緩症狀甚至治好症狀，但如果每天的飲食不正確，會對我們的身體健康造成很大的影響。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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