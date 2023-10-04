養生｜熱量過多營養卻不足易罹慢性病！專家教養生密碼避隱性飢餓

現代人吃飽不成問題，甚至常常是吃太飽；營養師提醒，雖然肚子好「飽」，但其實身體很「餓」，不少人都處於「隱性飢餓」的狀態而不自知。因為現代人經常外食，吃過飽導致熱量破表，但「營養」根本不夠，進而容易罹患慢性病。



台灣營養師雷小玲解釋，所謂「隱性飢餓」指的就是熱量足夠，但卻缺乏微量營養素。想解鎖身體健康危機，她分享一套養生保健秘訣「375保健方程式」，一起實踐、遠離慢性病。

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3適：3大營養素及熱量要適量

雷小玲說明，「3適」指的是平常吃的3大營養素，也就是碳水化合物、蛋白質、脂肪及熱量「適量」即可。因為現在好多人的健康問題，都是熱量過剩，3大營養素又不平衡，不是肉吃太多，就是甜食澱粉無法節制，或者吃了太多不乾淨的油……長年累月下來，造成不少代謝問題，衣服扣不上、皮帶變太短……所以日常飲食中，供給熱量來源的3大營養素適量就好。

7足：7項重要營養素要充足

現代人普遍缺乏7項重要營養素：維他命、礦物質、益生菌、植化素、纖維、酵素、抗發炎脂肪酸。雷小玲表示，這7個營養素關係到整個身體的新陳代謝、調節免疫、維護生理正常運作功能；常見的肥胖、三高、腸道不適、過敏、免疫力不平衡、心血管疾病等，常常都是因為這些營養素不足。

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5到位：5個健康習慣要到位

除了飲食，還有5件事也要加入健康生活清單。雷小玲建議，要養成運動習慣、好的睡眠、靜心淨心、正向思考、親近大自然。她說，這5項到位，能幫助身心靈平衡，即使壓力、環境威脅不斷，依舊能無時無刻開啟身體保護罩！

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