失眠｜銀髮族每晚別睡少於5小時！研究：罹患慢性病風險高最少30%

一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風險更大。



這項於10月18日發表在《公共科學圖書館：醫學》（PLOS MEDICINE）期刊上的研究檢視了英國近8000名50歲時沒有得慢性病的公務員健康狀況。研究人員要求參與者在接下來的25年中，每四到五年回報一次自己的睡眠時數。

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研究結果顯示，50歲及以上者每晚睡5小時或更少的人，隨着時間的推移，比每晚睡至少7小時的人高出30%風險罹患多種慢性疾病。在60歲時，該風險提高到32％，70歲時風險則來到40%。

較高風險罹患的疾病包括糖尿病、癌症、冠狀動脈心臟病、中風、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、慢性腎病、肝病、憂鬱症、失智症、精神障礙、帕金森氏症和關節炎等。

根據美國CDC數據，其他研究表明，每天睡眠不足7至9小時的成年人，更有可能出現肥胖和高血壓等慢性疾病。

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