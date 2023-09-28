女性健康｜私密處痕癢原因大不同　清潔內褲3大重點避免陰道感染

私密處搔癢難耐怎麼辦？許多女性朋友害羞不敢說口，當遇到這樣問題除了陰道感染外、也有可能是外陰搔癢，兩者致病原因、治療方式大不相同，台灣婦產科醫師謝筱芸提醒：「別再以為下面癢就是發炎，需要釐清是皮膚發炎造成癢，還是陰道裡面分泌物多。」



下面好癢！不一定都是陰道感染

女性私密處照顧及保養極為重要，民眾多數已知當受到外在環境悶熱、自身免疫力下降、生活型態不佳等，可能產生感染造成陰道炎。但也有一部分私密處不舒服的主因其實是外陰搔癢，因為接觸讓皮膚敏感物質而造成。

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台中榮總婦女醫學部主治醫師謝筱芸強調：「女生遇到私密處癢時，應該要先區分是哪邊癢，是『陰道裡面』還是『外陰部皮膚』，兩者除了原因不同治療方式也不同，許多女性會把兩個混為一談。」

1. 外陰搔癢：外陰部的皮膚與其他身體皮膚結構接近，所有接觸到東西都可能造成皮膚過敏或搔癢，得從皮膚接觸到的物品找可能原因，並藉由藥膏來改善。

2. 陰道感染：陰道是在內部的構造，造成發炎原因可很多元，跟患者本身睡眠、壓力、免疫力、性行為、生理期等有關係，這時得靠塞劑、口服藥來治療。

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除了上述可能造成私密處搔癢之外，謝筱芸也發現女性貼身的內褲也可能原因之一，染料或人造纖維都可能引起皮膚敏感，悶熱的材質也容易引起陰道的黴菌感染。

常常發生外陰搔癢或是陰道發炎的女性，謝筱芸建議：「淺色的純棉、蠶絲內褲無疑是最好的選擇，若更換後問題還是沒有改善，可以考慮其他因素，例如大腿根部有鬆緊帶也可能會引起不舒服，可以選擇沒有『鬆緊帶』的款式，像是寬鬆的『男性四角褲』也很適合外陰敏感的女性穿著。」

此外，清洗內褲的方式很容易被忽略，可以檢視三大重要：

1. 用來洗內褲的洗潔劑或肥皂是否含香料

2. 清洗應避開漂白水和衣物柔軟精

3. 內褲不宜晾在浴室當中



有些女性手洗內褲後，將內褲晾在浴室當中，浴室濕氣非常高黴菌量較高。至於內褲多久該淘汰一次？謝筱芸表示：「當發現內褲開始變形，底褲的分泌物變的不容易清洗時，這時就可以更換或是淘汰。」

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瑜伽褲不宜穿整天！不妨暫時解放不穿內褲

另外，現在運動風潮盛行之下，許多女性穿著緊身瑜珈褲、無痕內褲一整天，但運動會流汗，若沒有更換，汗水附著在皮膚上加上不斷摩擦， 皮膚就比較容易有狀況，醫師建議當你運動完後就可以把瑜珈褲換掉，除非單純都在冷氣房只是穿著沒有運動，出汗比例低較不容易產生私密處的不適。

若想改善私密處健康，謝筱芸提供一個小撇步，女性可考慮在家裡不穿內褲，她解釋：「內褲其實除了生理期以外也不是必需，尤其對外陰容易刺激、搔癢、疼痛的女性，暫時的會陰解放是一個很好的選擇。」

減少過度穿著讓皮膚上面覆蓋衣物越少，皮膚會比較透氣，謝筱芸常用戴口罩來做比喻，即使口罩再薄相對皮膚仍是不透氣，有時候敏感性皮膚戴久就會紅癢，內褲也是相同道理。 裸睡可以比較快降低中心溫度，更快能夠進入睡眠狀況，若有此需求的女性可以嘗試看看。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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