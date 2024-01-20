銀髮健康｜退休作息亂影響慢性病控制？6關鍵因素打造健康生活

生活方式的改變是疾病治療和逆轉的第一和最重要的療法，能同時達到預防、治療及扭轉疾病的目標。特別是退休族群，別因為退休了就讓生活作息大亂，飲食也隨意不健康，這樣不僅影響身體健康，也讓原本就有的慢性病更不易控制，健康的生活方式不僅是一種習慣，也是常保健康的良方。



70歲的黃先生，退休後出門機會減少，睡眠作息與飲食都不規律，血糖和血壓值即使增加藥物也愈來愈難控制，深受困擾的他於是到老年醫學科就診，在醫師的建議下逐步調整飲食內容與睡眠作息，同時控制煙酒，也安排了許多團體活動，終於讓生活回歸正常，血壓、血糖與各種生理指數也獲得改善，不僅找回健康，也得到了嶄新的退休生活！

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生活型態介入有效降低慢性病風險

台灣奇美醫院老年醫學科主任蔡岡廷表示，全球每年因慢性病死亡的人數超過四千萬。這些病症是由基因、生理、環境和行為因素長期累積造成的，但只要透過生活型態的調整，是可以降低這些風險的！

生活型態醫學是以基於醫學證據的生活方式介入，包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免危害物質以及正向社會連接這6大面向，由受過訓練的臨床醫師給予治療建議，它的獨特在於它將生活方式改變視為疾病治療和逆轉的第一和最重要的療法，達到預防、治療及扭轉疾病的目標。

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掌握關鍵要素打造全方位健康新模式

蔡岡廷指出，預防與控制慢性病的關鍵因素包括：

1. 健康飲食

2. 規律運動

3. 有效壓力管理

4. 充足睡眠

5. 避免有害物質攝入

6. 積極的社交互動



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這些要素的融合不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康和生活品質。健康的生活方式不僅是一種習慣，更是對自己的呵護和對生活的熱愛，特別是退休族更該好好管理自己的退休生活，邁向更健康快樂的人生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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