低頭族頸部僵硬痠痛又頭痛已患病？一文看清頸椎反弓症狀治療方法

台灣從事外賣服務的張先生，最近三個月，脖子非常痠痛，且愈來愈嚴重。尤其戴安全帽時間愈久，痠痛感愈強。到醫院復健科檢查，醫師診斷為「頸椎反弓」。什麼是頸椎反弓 ? 跟長時間戴安全帽有關嗎 ? 可以治療嗎 ?



頸椎反弓發生率相當高，尤其低頭族更是高危險群。台灣中國醫藥大學附設醫院復健科主治醫師何宇淳表示，頸椎反弓會出現有頸部僵硬、疼痛、頭暈、頭痛等症狀。嚴重時會壓迫神經產生肩部和上肢的神經性疼痛和無力的情況，影響到日常生活和工作。

頸椎反弓有哪些症狀？頸椎反弓如何治療 ?（按圖👇👇👇）

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什麼是頸椎反弓？

何宇淳解釋，正常人體的頸椎呈現前凸的生理曲度，有助於支撐頭部及維持頸椎穩定。因為不正常的姿勢，導致頸椎變直，更嚴重造成頸椎後凸。「頸椎反弓」是指頸椎曲度方向逆轉，呈現「後凸」的型態，與正常的頸椎生理曲度相反，也可以稱為「逆轉頸椎」。

別以為頸椎反弓只是小毛病，最先影響的是頸椎動脈，何宇淳表示，頸椎動脈一旦受到壓迫會引起大腦供血不足，產生暈眩、噁心想吐、頭暈目眩、失眠、頭頸疼痛等症狀。

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頸椎反弓有哪些症狀？

再來就是頸椎因為承受不了頭顱而造成過度擠壓，進而產生增生的骨刺、韌帶肥厚、椎間盤突出，壓迫頸部脊髓、神經根，出現肢體麻木、神經刺痛等症狀。

值得注意的是，由於頸椎生理曲度的改變，頸椎各椎體會因為重新排列，使得頸椎周圍的肌肉為了適應新的平衡產生改變，如頸前肌群收縮或是頸後肌群拉伸，會導致頸肩部肌肉勞損，出現頸部後方肌肉疼痛、肩膀沉重痠痛等現象。

為什麼會造成頸椎反弓？

何宇淳強調，近幾年門診相當多年輕人因為頸椎反弓就診，主要的原因與長時間「低頭」有關。他指出，一顆安全帽的重量大約1.5公斤，從生物力學的角度來看，長時間配戴安全帽再加上低頭使用手機，會對頸椎造成負擔，增加頸椎反弓發生的機率。

頸椎周圍的軟組織受到壓力和拉伸之後，易引發頸椎疼痛。何宇淳說明，一些不良的姿勢，例如，枕頭擺放位置太高，或是躺床使用手機，皆會使頭部前屈，頸椎壓力增加，導致前凸曲線日漸減少，逐漸的變直甚至變成頸椎反弓。

「3動作」伸展上背肌肉（按圖👇👇👇）

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頸椎反弓如何治療 ?

臨床上，對於頸椎反弓的治療，只要還沒造成關節粘連，大部分經過藥物治療及積極的物理治療是可以治癒的。何宇淳對於需要長時間戴安全帽且低頭用手機的外賣員，有幾項建議:

- 使用輕量且合身的安全帽，並正確的佩戴。

- 等待紅綠燈的時間，脫下安全帽，進行頸部放鬆運動，以減少頸椎受到的壓力和負荷。

- 每隔1~2小時做一次頸部關節活動。



何宇淳建議低頭族平常可以透過後頸伸展，放鬆頸部周圍的肌肉，預防頸椎反弓找上門。先坐在椅子上，雙手抱著頭，慢慢往下壓維持10秒，此時會發現後頸的肌肉緊緊的，就是因為在做緊縮肌肉的牽拉，10秒後，將頭慢慢抬起後，可以將頭轉一側，再往下壓10秒，最後再轉另一側，重複壓10秒就會完成一整個循環的後頸肌肉牽拉的運動。

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