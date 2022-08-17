頸椎健康｜頸部軟組織慢性損傷恐致失明？三大辨別方法、保養妙招

你是否曾經低頭或是轉頭後突然短暫眼冒金星？甚至是短暫失明？小心是頸部椎動脈發出警訊！



台灣中醫師李俊儀表示，當頸部軟組織慢性損傷或勞損，有可能導致頸部到眼部的循環出現問題，也就是椎動脈受到壓迫而出現眼部周圍缺血，進而出現視力減退或失明。

頸部軟組織慢性損傷導致視力問題？（按圖👇👇👇）

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李俊儀指出，民眾若有發生類似情況，在經由眼科檢查後，並沒有特殊病理性的眼睛疾病，如青光眼、白內障、視網膜剝離等，但卻時有發生短暫的眼睛失明或是眼睛白茫茫症狀，就要考慮是頸部軟組織慢性損傷或勞損，導致視力出現問題。

李俊儀也提供三大鑑別診斷，如眼部無特殊病理性變化、頸部肌肉緊張，常常感到頸部痠痛感、頸椎第1、2節位置有位移現象。若出現相關症狀，則可依照症狀先做分階段治療，輕微者以針灸處理頸部緊繃處，配合每日中藥治療1～3個月。嚴重者則可先以針刀搭配眼針治療3～5次，後續再以針灸配合中藥。

頸椎退化症狀（按圖👇👇👇）

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日常保養預防頸性失明

平日保養可謹記「保持頸部柔軟」原則，預防頸性失明，每天幫自己後頸部做按摩，雙手交叉扶住後腦勺，使用大拇指按摩風池穴，再順勢繞圈按摩到率谷穴，最後停在太陽穴，每日3次可以幫助氣血循環。

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