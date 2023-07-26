低頭族頸痛持續好不了？小心頸椎退化警號　3動作助頸部復健伸展

老是低頭滑手機、用電腦，當心引發「小面關節疼痛」。



醫師指出，小面關節疼痛需要較長時間治療，尤其是因不良姿勢引發的疼痛發炎，會更難痊癒，除了採用藥物與手術治療，還可以用3動作來伸展頸部，幫助復健。

3動作幫助頸部復健、伸展（按圖👇👇👇）

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低頭族注意 小面關節痛難痊癒

台灣復健科醫師李炎諭表示，頸椎小面關節疾患是常見的頸椎痛原因，「小面關節痛」本身需要較長的治療時間，若是因姿勢不良、長時間用手機、用電腦等原因造成，會更難痊癒。通常小面關節痛的一般疼痛範圍不會超過上臂，超過的多半是其他病因，例如椎間盤壓迫。

小面關節常發炎 是「頸椎退化」症狀

李炎諭指出，大約有5成的慢性頸椎痛是小面關節疾患導致，但不是每個人都有症狀，小面關節的功能是在肌肉帶動下，完成低頭、仰頭等動作，並且有穩定脊椎的作用，而疼痛的原因大多來自於退化所造成的發炎、軟骨磨損，所以小面關節炎就是「頸椎退化」的意思。

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如何治療小面關節疾患？

李炎諭提到，關於小面關節的治療，在臨床上可以直接診斷，可結合X光、CT、MRI做進一步確認是否同時有滑脫、合併椎間盤問題與神經壓迫等問題，若想確切診斷，還可以使用神經根內側枝阻斷術。治療上從最簡單的消炎止痛藥物、物理治療、徒手治療、運動治療，如加強胸椎活動度、改善不良姿勢等，到侵入性的神經根內側枝阻斷、增生治療、射頻燒灼術等手術都可以採用。

「3動作」幫助頸部復健、伸展

李炎諭建議民眾，除了透過藥物與手術治療，還有3個動作有助頸部復健與肌肉伸展：

頸部伸展

1. 將左手放在右側耳朵上方，呼氣時頭部向肩部靠近。

2. 維持15秒，每天做3～5次，能夠伸展上斜方肌，若向下拉伸，則能舒展提肩胛肌。



「3動作」伸展上背肌肉（按圖👇👇👇）

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胸椎活動度運動（跪拜姿）

1. 雙手肘靠在床墊或椅子上，將身體呈跪拜姿勢。

2. 先將胸椎拱起，接下來將背部肌肉出力把胸椎拉伸。

3. 拉伸到極限後停住5秒，重複10次，過程中腰部與骨盆皆呈跪姿，不用特別發力。



Y to W運動

1. 輕縮下巴，挺胸，將手伸成Y字，不聳肩並將肩胛骨夾緊。

2. 手慢慢彎下來，呈現W字保持不聳肩，肩胛骨夾緊，過程要輕縮小腹。

3. 各維持10秒，重複10次。



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