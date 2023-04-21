頸椎｜常常肩膀痠痛不舒服？中醫揭3種頸部損傷　謹記4種日常保養

脖子、肩頸痛好不舒服？台灣中醫師李俊儀表示，頸部常見3種損傷，如提肩胛肌損傷、斜方肌損傷、頭半棘肌損傷等。



建議民眾不要長時間保持同一姿勢，睡覺時也應選擇合適的枕頭高度，適度的活動或按摩紓緩頸部。

3種常見頸部損傷、4種頸部日常保養（按圖👇👇👇）

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1. 提肩胛肌損傷

提肩胛肌的受傷大多是上肢突然過度後伸導致，且通常只發生在身體的單側，如坐在駕駛座要拿後座的東西。李俊儀提醒，若沒有妥善治療提肩胛肌損傷，後續有可能轉為慢性傷害，甚至導致後遺症發生，像是睡覺時，不敢舒展身體也不敢側睡，形成抬肩畸形的外觀。

2. 斜方肌損傷

斜方肌覆蓋頸背大部分，也是最常受傷的肌群，一旦受傷，通常會有大面積的痠痛、頸部痠痛僵硬，並常伴隨偏頭痛、肩背沉重感等。

李俊儀舉例，如開車緊急剎車導致「揮鞭症候群」發生，由於乘客頸部突然前後甩動，造成斜方肌受傷；或是長期單側肩背搬運重物者、長期低頭工作者，由於斜方肌反覆受傷，導致沾黏產生後遺症。

3. 頭半棘肌損傷

頭半棘肌分布在枕骨到第七胸椎處，中間包含枕大神經和第三枕神經，若頭半棘肌反覆勞損產生癜痕或沾黏，容易壓迫枕大神經和第三枕神經，引發疼痛。

頭半棘肌位在頭頸部深處，因此經常被人忽略，也容易誤診，讓患者療效降低。頭半棘肌損傷患者通常會有範圍性的疼痛，從頭後側、頸部到背部中間可能出現疼痛，初期可能只有侷限在頸部或頭枕部，若未治療妥當便會延伸到背部。

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4種頸部日常保養

1. 切勿長時間保持同一姿勢，一直低頭滑手機

李俊儀說明，當頸部肌肉長時間的收縮、放鬆不平衡，容易出現發炎和沾黏，若真的要滑手機，手機也應該保持在眼睛平視約30度範圍內較好。

2. 降低枕頭高度，保持仰睡姿勢

睡覺的時候盡量保持仰睡，避免側睡、趴睡容易落枕；枕頭太高或太低都會使頸部扭轉的幅度變大，長久下來容易產生肌肉緊繃。

3. 適當活動頸部

李俊儀指出，民眾可經做一些鍛鍊頸部肌肉、斜方肌的運動，例如繞頸運動，一天按照三餐做三次，每次順時鐘10次，逆時鐘10次。

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4. 工作勞累後按摩

利用手指的指腹替自己的頸部按摩，從耳後往脖子的方向按摩，能促進血液循環、調整頸部緊繃狀況，也可以按壓翳風穴、肩井穴、肩中穴、風池穴、風府穴、大椎穴等。

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