失聲｜過度使用聲音導致聲帶萎縮！4情況應就醫檢查及早保護聲線

台灣40歲王老師近十年來因為工作、教書的關係，每天幾乎都要說話5個小時以上。近期王老師發現自己的聲音愈來愈沙啞，甚至最後「失聲」，因此前往台灣振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠門診就醫，經過內視鏡檢查發現王老師雙側聲帶萎縮，有提早老化的現象。



7、8月學生開心放暑假，老師也得以喘口氣，台灣張智惠醫師提到，不只是王老師，每年到了暑假不少老師都會因為相同困擾前來求診，也有許多大學生在暑假結束前會因為「鴨嗓」前來就醫，經過詢問都是暑假跑攤開心歡唱聲音過度使用所致，提醒民眾如果有4種情況，可能聲帶已有萎縮或發炎的狀況，應進一步檢查。

聲帶疾病的症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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「這些」因素會使聲帶提早老化 4情況應就醫檢查

不論是上學、工作，或休息玩樂，只要需要發出聲音，我們的聲帶就在不停的工作。張智惠醫師表示，隨著年紀增長，聲帶也會跟著身體其他器官慢慢老化，而說話的多寡、發聲的習慣及方法、日常生活作息，以及本身的身體狀況等，都有可能會影響聲帶提早老化。

有時聲帶老化導致聲音沙啞，可能會被誤認為是痰變多、喉嚨發炎所致而被忽略。台灣張智惠醫師提醒，一旦在工作上或日常生活上發現以下4種狀況，而且觀察3個月無明顯改善，就要高度懷疑自己的聲帶已經非常疲勞，甚至可能已經出現聲帶萎縮或發炎的狀況，需要接受專科醫師進行內視鏡檢查：

- 聲音沙啞

- 講話愈來愈無力、音量變小

- 長時間講話後喉嚨會疼痛、容易鎖喉

- 身邊親友也發現你唱歌或聊天時的聲音和過去明顯不同



▼聲帶發炎及結繭有什麼症狀？成因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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聲帶老化如何治療？現代手術方式不適、風險降低

隨著醫學技術進步，針對聲帶老化的治療及保養技術也有了許多的進展，台灣張智惠醫師表示，現在聲帶老化治療已從過去需要全身麻醉的聲帶嗓音手術，發展成在門診就可在特殊的咽喉局部麻醉下進行各種手術。

手術過程會在高解析度內視鏡影像處理系統監控下執行，針對聲帶老化、萎縮、麻痺、痙攣、瘜肉、結繭、白斑等嗓音問題施行注射手術。張智惠醫師提到，這種特殊的咽喉局部麻醉手術可以減少全身麻醉的花費、風險與不便，並大幅減輕病患術後的不適，術後不需住院，恢復期短，能讓病人更快地回到工作崗位及日常生活，或接受後續的專業嗓音訓練。

▼同場加映：養聲食療（按圖 👇👇👇）

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不過聲帶老化的原因有許多，因此在治療前醫師仍會先了解個案的習慣，找出造成老化的可能因素，以及個人對聲音的要求程度，再提供患者最適合的治療方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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