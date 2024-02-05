喉嚨痛｜發燒吞嚥困難原來不是感冒？一文解答扁桃腺發炎常見問題

扁桃腺是位於口咽兩側的淋巴組織，也是人體的免疫器官之一。



扁桃腺發炎是很常見的疾病，可由病毒或細菌感染引起。為什麼會扁桃腺發炎？扁桃腺發炎後有什麼症狀？扁桃腺發炎自己會好嗎？

扁桃腺發炎常見問題（按圖看清👇👇👇）

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扁桃腺發炎原因

扁桃腺是淋巴組織，位於口咽部後端，包括：鼻咽部深處的腺樣體、口咽部的顎扁桃體及舌根處的舌扁桃體，為人體免疫系統的一部分，主要作用是製造抗體、抵抗病菌，有如口咽部的「看門狗」。

扁桃腺發炎是扁桃腺淋巴組織發炎現象，主要發生原因為病毒感染，如腺病毒、EB病毒、流感病毒、克沙奇病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒；少數為細菌感染，如A群β型溶血性鏈球菌、肺炎黴漿菌、肺炎披衣菌、白喉桿菌、淋病雙球菌。

扁桃腺發炎可能發生在任何年齡層，尤其是學齡前幼兒至青少年階段。扁桃腺發炎可分為急性和慢性，若一年反覆發作4次以上，每次超過7天治療無效，就是慢性扁桃腺發炎。

扁桃腺發炎症狀

扁桃腺發炎症狀和感冒類似，扁桃腺發炎會發紅、腫大，扁桃腺表面會出現灰白色膿液。急性扁桃腺發炎症狀有喉嚨痛、發燒、寒顫、咳嗽、口臭、倦怠、全身肌肉痠痛、頭痛；如果嚴重喉嚨痛會產生吞嚥痛，且疼痛感會反射至耳部、頸部，甚至造成吞嚥困難，也會缺乏食慾；若扁桃腺嚴重腫大，則會阻礙呼吸道暢通，導致呼吸困難。

慢性扁桃腺發炎症狀有時比急性扁桃腺發炎輕微，可能只有吞嚥痛或喉嚨痛，也可能出現嚴重合併症，如中耳炎、鼻竇炎、扁桃腺膿瘍、深頸部感染、毒性休克症候群、風濕性心臟病、腎絲球腎炎。

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扁桃腺發炎治療

台灣中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄表示，扁桃腺發炎治療分為病毒性扁桃腺炎和細菌性扁桃腺炎，病毒性扁桃腺炎以症狀治療為主，可使用解熱鎮痛劑緩解症狀，局部治療採取切開膿包引流；細菌性扁桃腺炎則給予抗生素治療。

如果是慢性扁桃腺發炎，需要進行扁桃腺切除術，才能根治。扁桃腺切除的手術時機，為出現扁桃腺周圍膿瘍、吞嚥困難和呼吸困難，以及已出現合併症，目前醫界認為5歲以上即可切除扁桃腺，並不會影響免疫功能。

扁桃腺發炎禁忌、常見問題

扁桃腺發炎會自己好嗎？什麼情況要看醫生？



如果是急性扁桃腺發炎，免疫力正常者不治療也會自然痊癒，大部分人一周內會痊癒；要注意的是，如果喉嚨痛和發燒症狀超過48小時以上，或是兒童、老人和慢性病患者，建議就醫治療，以免引發嚴重合併症。

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扁桃腺發炎會傳染嗎？需要戴口罩？



扁桃腺發炎是由病毒或細菌感染引起，病毒或細菌具有傳染力，會透過接觸或飛沫傳染，扁桃腺發炎患者出現症狀前1到2天，可能傳染給其他人，建議患者戴口罩，以免傳染他人。如果是病毒性扁桃腺炎，患者症狀消失前可能都具有傳染性；細菌性扁桃腺炎患者使用抗生素治療12到24小時，就不具有傳染性。

扁桃腺發炎如何緩解？哪些食物不要吃？



扁桃腺發炎期間，可以使用解熱鎮痛劑和冷敷，有助減輕喉嚨痛及退燒，建議多休息、少大聲說話、補充足夠水分、用鹽水漱口、保持口腔清潔，避免接觸會刺激喉嚨的物品，如吸煙、酒精及甜食、油炸、燒烤、辛辣食物等，飲食建議選擇軟質類、流質類食物，如無糖豆漿、乳酪、蛋白質飲品，搭配堅果、蔬果做成奶昔喝。

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