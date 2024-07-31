青光眼｜眼壓異常致視神經萎縮！醫提醒及早做這件事可保全視力

青光眼是常見的眼科疾病，且是持續進行的視神經病變，而損壞的視神經會產生對應的視野缺損。眼科醫師表示，青光眼是一個不可逆的疾病，一旦被診斷為青光眼患者即應積極治療，控制眼壓以防止視神經受到進一步傷害。



根據世界衛生組織（WHO）統計，青光眼是世界第2大致盲原因。台灣安南醫院眼科醫師林佳蓁表示，在台灣青光眼患者已超過34萬人，近年來由於高度近視人口比例增加，再加上診斷科技的進步，青光眼的發生率逐年提高，且年齡層有年輕化的趨勢。

為什麼會造成青光眼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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避免視神經惡化 及早診治是關鍵

林佳蓁分享臨床案例，台灣64歲陳先生為高度近視患者，最因眼睛疲勞、視力模糊，至醫院眼科檢查，醫師替他做眼底檢查時，意外發現視神經盤凹陷擴大，遂進一步安排眼角膜厚度量測、神經纖維掃描及視野檢查，確診青光眼。

醫師的診斷，讓他想起母親也是青光眼患者，自己卻未曾接受過相關檢查，幸好及早診斷，目前只是周邊部分視野缺損，現開始用藥物積極控制眼壓，避免視神經繼續損傷。

另一位台灣48歲王小姐曾因近視900度接受過近視雷射手術，日前因眼睛乾澀來到醫院檢查。初步檢查顯示王小姐視力、眼壓皆正常，但她提到父親和姐姐都有青光眼，便安排進一步檢查，發現她雙眼視神經盤凹陷增加、神經纖維厚度下降，同時合併典型周邊視野缺損，確定也是青光眼患者。

▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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青光眼是一種持續性視神經疾病

林佳蓁表示，青光眼的產生是由於眼壓異常（正常人眼壓平均在12至21毫米汞柱）而導致視神經萎縮，視野逐漸縮小，是一種會持續進行的視神經疾病，所造成的傷害是無法回復，因此又被稱為「無聲的視力殺手」。

成人青光眼種類大致可分為「隅角開放性」、「隅角閉鎖性」和「次發性」。以常見的隅角開放性青光眼為例，典型的視野缺損常從周邊慢慢往中心發展，早期幾乎無症狀而不易被察覺，疾病便趁此時無聲無息地緩速發展，造成不可逆的視神經損傷，最終導致永久性視野或視力喪失。

為什麼會造成青光眼？

造成青光眼的原因很多，最主要原因之一是眼球內部壓力（簡稱眼壓）過高。人體的眼球內部充滿了一種稱為「房水」的循環體液（介於角膜和晶狀體之間），負責維持眼球內正常的壓力，當眼球內作為排水管的「隅角」如果塞住，房水排不出去，就會引起眼壓升高，因而造成青光眼的風險。

但高眼壓並不是青光眼的必要條件，即使眼壓正常，仍然可能患有青光眼。林佳蓁說明，除了眼壓外，家族有青光眼病史者、年齡超過40歲、糖尿病患者、患有高血壓或其他心血管疾病者、高度近視者與高度遠視者、長期使用類固醇、眼睛受過外傷者，以上都是造成青光眼的危險因子。

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青光眼如何治療？

近幾年，像王小姐一樣接受近視雷射手術的人越來越多，由於雷射手術會使眼角膜變薄，術後經角膜量測到的眼壓容易偏低，進而導致眼內壓被嚴重低估。因此，術前完整的評估，包含角膜厚度量測、視神經掃描、視野檢查，十分重要。

青光眼是一個不可逆的疾病，一旦被診斷為青光眼患者即應積極接受治療。林佳蓁表示，目前對於青光眼的治療方法包括：藥物治療、雷射治療、手術治療、合併治療。各種型態的青光眼有其不同的治療方法，一般均先用雷射或藥物控制，若不能完全控制時，再用手術治療。

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她強調，青光眼雖然不是一個能夠完全治癒的眼疾，但是只要能及早正確地診斷與治療，並與眼科醫師密切合作，依然可盡力將眼壓降低或控制在穩定的範圍，防止視神經的進一步惡化，以維持眼睛在最佳的狀況。

根據台灣衛福部食藥署建議，40歲以上成人每年應至少進行一次青光眼相關評估。林佳蓁特別提醒，有高度近視、家族病史等風險因子的高危險群，更應提高警覺，及早接受詳細檢查，才能揪出可怕的「視力小偷」。

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