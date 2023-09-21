青光眼｜習慣邊走路邊看手機？急性青光眼可致視神經萎縮壞死

你習慣邊走路邊看手機？小心眼睛突然就瞎了！



台灣一名30幾歲的年輕男性，掛急診後確診青光眼，醫師問診才知道他近兩年天天都在玩Pokémon GO抓精靈。年紀輕輕就得青光眼，醫師警告「邊走路邊看手機」不僅危險，連續長時間看手機，會造成眼壓升高、非常傷眼！

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失明第二大主因：青光眼

台灣諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻指出，很多人以為青光眼是老人家才會有的疾病，但近年來有年輕化的趨勢，患有青光眼的人當中，40歲以下就佔了3成；青光眼最嚴重會「失明」，它是造成失明的第二大主因，第一則是白內障。

林宜鴻提到，在臨床上就遇過年輕患者來急診後確診青光眼，一問才知道原來是近兩年天天都在玩Pokémon GO抓精靈，長時間近距離用眼，對眼睛傷害不小！另外一個現代人有的壞習慣「邊走路邊看手機」，連續長時間看手機，會造成眼壓升高。

眼壓過高壓迫視神經！青光眼「不可逆」

林宜鴻解釋，青光眼是一種視神經的病變，當眼壓過高，壓迫到視神經，造成視神經逐漸萎縮壞死。目前推估每100人就有3.5人患有青光眼，在40～80歲族群中，比例相當高。要注意的是，一旦視神經受損後，目前的醫療技術是無法讓它復活再生，因此視神經壞死，造成的視力模糊、視野缺損等狀況，是沒有辦法回復正常。

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眼睛心肌梗塞！青光眼分急性、慢性

急性青光眼小心失明！林宜鴻形容這就像「眼睛心肌梗塞」，把眼睛比喻成人，急性瞬間、無聲無息地失去生命，也就是眼睛突然就瞎了，這是有可能會發生的。他說明，青光眼有分慢性和急性，佔比是「慢性＞急性」，急性和慢性分別會出現的症狀如下：

慢性：視野缺損，但一般人在日常生活很難察覺，眼壓慢慢變高、慢慢壓迫視神經，周邊視野變窄，但慢性惡化的時間可能長達5～10年，所以才會有人說青光眼是隱形視力殺手！

急性：通常症狀來得又快又急，會出現眼睛脹痛、頭痛、角膜水腫、噁心、視力模糊、嘔吐、出現光暈、眼白變紅等，通常會很不舒服，所以比較容易早期就接受治療。急性可能出現症狀的2～3天，視神經就萎縮壞死，因此眼睛不舒服千萬別忽視。

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如何預防青光眼？

1. 近視度數不加深。

2. 適度讓眼睛休息放鬆，近距離用眼30分鐘，看遠放鬆5～10分鐘。

3. 滑手機、看電視避不了，但記得讓眼睛和手機、電視等電子用品，距離遠一點較好，眼睛會愈放鬆。

4. 每年定期眼睛檢查。



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