糖分陷阱｜消暑水果是糖衣毒藥？吃水果3原則避免血糖飆升及肥胖

芒果、西瓜、熱情果都是炎炎夏日消暑的人氣水果，但一不小心吃太多也可能導致肥胖、血糖飆升。



台灣68歲洪姓婦人患有多年糖尿病，血糖始終控制得宜，近日回診卻發現飯前血糖及糖化血色素都飆高，詢問後得知原來是正值炎炎夏日，患者每天都吃好幾片西瓜消暑，導致血糖爆表。

相關文章：健康飲食｜6種水果方便攜帶食用營養豐富 香蕉高鉀啱運動後補充👇👇👇

+ 8

炎熱夏天，很多人會吃冰或是水果消暑，對多數人來說，夏天是狂喝冰飲的季節，但對糖友而言卻是「危機四伏」的季節。台灣亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師王子源以洪姓婦人為例，15年來血糖都控制得很好，沒想到因為今年夏天特別熱，把西瓜當成正餐吃，結果吃出「高血糖」。

王子源表示，患者糖尿病史長達15年，服用兩種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素也都控制在6.5-7.0%之間，是醫師口中的乖寶寶病患。沒想到日前回診檢查發現，空腹血糖飆高到314mg/dl （成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130），且糖化血色素也高至10.2%。

對多數人來說，夏天是狂喝冰飲的季節，但對糖友而言卻是「危機四伏」的季節。（Jannis Brandt／Unsplash）

消暑水果是披著「健康」外衣的毒藥？

看到患者的數值，王子源也嚇一跳，經詢問原因，原來是天氣太熱，兒子買了許多大西瓜，洪婦每天都喝吃好幾片西瓜解渴消暑，且持續一個多月，殊不知已超過糖尿病患一天水果份量，才會導致血糖飆升，所幸經衛教及控制飲食後，3個月後糖化血色素（HbA1c）降到6.6%正常值，才讓她遠離高血糖危害。

王子源強調，糖尿病治療3大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也很重要，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，以及減少進食高脂肪的食物例。

6種人最佳吃水果時間（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：生果｜睡前不能食水果？減肥者應該幾時食？6種人最佳吃水果時間

什麼是升糖指數？

升糖指數（glycemic index），是一種食物升高血糖能力的度量。以食用100公克葡萄糖後2小時內的血糖增加值為基準（GI值=100），吃某食物血糖增加值與基準比較得到的數值即為此食物的升糖指數；GI值高>70的食物其消化及吸收比較快速，會導致血糖急劇上升。反之，低GI值<55的食物其消化及吸收比較慢，而讓血糖緩慢上升。

哪些水果是低GI？（Heho健康授權使用）

吃水果掌握「3」原則 血糖不上升

而最重要的關鍵是，避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。王子源表示，臨床上確實觀察到糖友的血糖值出現「季節性」的變化，主要是因為天氣熱食慾不佳，不少人將水果或冰品當成正餐，尤其夏季時令水果更是讓人愛不釋手，但對糖友而言，這些水果披著「健康」外衣的毒藥，千萬不能攝取過量。

相關文章：月經｜6種經期必吃水果緩解經痛、消水腫 喝這款茶加速經血排空👇👇👇

+ 7

王子源強調，水果富含膳食纖維和維他命，但糖友攝取必須掌握適量3原則，才能避免血糖急速上升。

原則1：每天水果攝取量不超過兩份，一份水果約等於一個女生拳頭大小或切成碗裝8分滿。

原則2：分為兩餐吃，每餐各吃一份，時間則最好在兩餐之間或飯後1-2小時。

原則3：選擇攝取一些低GI值的水果



延伸閱讀：

爆汗人或許是身體太「虛」了！吃這些讓你全身清爽不黏膩

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」